Как менялся фронтмен СКАЙ Олег Собчук и какой рекорд вписал его имя в украинскую историю

Музыкант и фронтмен рок-группы "СКАЙ" Олег Собчук с 10-летнего возраста увлекался песнями, а по карьерной лестнице поднимался сам – не имел профессионального музыкального образования, поэтому всему учится самостоятельно. Еще одним его увлечением был спорт, позволивший артисту вписать свое имя в Книгу рекордов Украины.

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Он стал первым украинским артистом, проехавшим наибольшее расстояние с востока на запад на велосипеде за минимальное время. Именно эту цель знаменитость ставил перед путешествием. Своей поездкой Собчук хотел популяризировать здоровый образ жизни среди молодежи и призвать отказаться от вредных привычек. Примером для украинцев стал не только велорекорд, но и спортивная форма музыканта в свои 44 года, которые сегодня празднует. OBOZ.UA в день рождения Олега Собчука решил показать, как менялся певец.

С детства он увлекался спортом, а особенно велосипедами. Уже с 10-летнего возраста в его жизнь ворвалась музыка. "Кто привил мне любовь к музыке, я не знаю. Наверное, Бог и мои родители. В семье профессиональных музыкантов нет. Мама когда-то в хоре пела. В детстве подпевал песни Мадонны и Roxette. Они мне как-то легко запоминались, хотя были на английском языке, который я тогда еще не понимал. Но я точно пел слова и воспроизводил мелодию", – рассказывал фронтмен.

Свою первую песню Олег Собчук записал в 21-летнем возрасте вместе с Александром "Папой" Грищуком, который сейчас работает гитаристом в "СКАЙ". После того как ее начали транслировать по радио, певец понял, что его карьера будет связана с музыкой.

"В 2001-м году мы с "Папой" ее записали. Песню начали крутить на местных тернопольских радиостанциях, и мы поняли, что нужно работать дальше. У меня нет музыкального образования и ни разу не был у репетитора. Все, что у меня есть, это мой слух, а вокальные данные – это уже потом", – вспоминал Собчук.

Сейчас певец не в рядах Вооруженных Сил Украины, но почти у каждого концерта группы "СКАЙ" есть благотворительная составляющая, чтобы закрыть нужды военных, которые сейчас воюют на фронте. За свою активную волонтерскую деятельность фронтмен получил две медали от воинов.

"Олег Собчук с группой "СКАЙ". Я знаю, что у них какой-то процент с каждого билета идет на нужды ВСУ, и после каждого концерта это можно проверять в Facebook. Такая практика есть, они отчитываются перед зрителем, который приходит на их концерт и донатит. Кроме того, на каждом концерте они проводят аукцион, и за средства покупается самое необходимое", – комментировал ранее OBOZ.UA заслуженный деятель искусств Дмитрий Жанович Антонюк, сотрудничавший со "СКАЙ".

Пол года назад в программе "Вікна.Новини" Олег Собчук объяснял, почему решил, что должен остаться в тылу, а не отправиться на фронт воевать против оккупантов: "Я там, где сейчас я наиболее эффективен. Поверьте мне, здесь дело не в страхе, а именно в эффективности. С начала полномасштабного вторжения "СКАЙ" собрал, передал и отчитался о сумме свыше 25 миллионов гривен. Поэтому именно эта фраза – ты более эффективен там, чем здесь – это не мои даже слова. Это слова моих друзей, которые сейчас на передовой, где мы часто бываем".

Ранее OBOZ.UA писал, что Олег Собчук показал фото в кабинете офтальмолога и сообщил, что получил эрозию роговицы и контузию левого глаза.

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