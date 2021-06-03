Кароль vs Полякова: самые горячие фото главных блондинок Украины

Главные блондинки Украины – певицы Оля Полякова и Тина Кароль – часто радуют поклонников пикантными фотосессиями в откровенных нарядах. Они демонстрируют свои подтянутые формы как в обтягивающих вещах, так и вовсе купальниках.

Недавно между знаменитостями вспыхнул громкий скандал, на фоне которого артистки еще долго комментировали ситуацию, но личный разговор у них так и не состоялся. OBOZREVATEL подробно расскажет о случившемся, а также покажет самые горячие фото Поляковой и Кароль (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В одном из эфиров шоу "Маска" Оля Полякова назвала певицу Тину Кароль "плакальщицей", в результате чего ей пришлось объясниться перед своими поклонниками. Артистка объяснила, что "это относится исключительно к творчеству и песням Тины Кароль".

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Она отметила, что действительно считает, что в последнее время у Кароль грустный репертуар, но саму артистку она "очень любит и уважает, и никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии".

В свою очередь, Кароль согласилась с Поляковой, сказав, что она и дальше будет оплакивать умершего мужа, а жить будет ради сына. Говоря об этой ситуации, певица также заявила, что "есть дно, которое нельзя пробивать". Артистка отметила, что в отличие от своей коллеги предпочитает "сеять добро".

Позже Полякова поставила финальную точку в скандале с Кароль. Артистка отметила, что никогда ничего плохого не сказала бы о трагедии коллеги. Помимо этого, певица также заявила, что она честная и прямолинейная.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный наряд с вырезами. Артистка позировала сидя на полу.