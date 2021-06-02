Кароль засветила фигуру в стильном платье с вырезами. Фото

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный наряд с вырезами. Артистка позировала сидя на полу.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадр и засыпали комплиментами звезду.

Так, Кароль появилась в длинном обтягивающем платье белого цвета, которое дополняли вырезы в области талии – таким образом наряд подчеркнул фигуру певицы. Кроме того, свой лук звезда завершила элегантными туфлями-лодочками и украшениями – колье и сережками.

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Пользователям сети очень понравилось новое фото Кароль и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Красоточка", "Очаровательная", "Незаконно быть такой красивой", "Самая красивая", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер вокального шоу "Голос країни" и ведущая проекта "Танці з зірками". По версии популярной премии YUNA стала лучшей певицей 2014, 2015 и 2018 годов.

Напомним, ранее у Кароль расстегнулось платье на шоу "Липсинк баттл". У певицы неожиданно сорвалась застежка и она чуть ли не осталась без наряда.

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