Кароль засветила фигуру в стильном платье с вырезами. Фото
Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный наряд с вырезами. Артистка позировала сидя на полу.
Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадр и засыпали комплиментами звезду.
Так, Кароль появилась в длинном обтягивающем платье белого цвета, которое дополняли вырезы в области талии – таким образом наряд подчеркнул фигуру певицы. Кроме того, свой лук звезда завершила элегантными туфлями-лодочками и украшениями – колье и сережками.
Пользователям сети очень понравилось новое фото Кароль и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.
"Красоточка", "Очаровательная", "Незаконно быть такой красивой", "Самая красивая", – пишут люди.
Коротко о знаменитости:
Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер вокального шоу "Голос країни" и ведущая проекта "Танці з зірками". По версии популярной премии YUNA стала лучшей певицей 2014, 2015 и 2018 годов.
Напомним, ранее у Кароль расстегнулось платье на шоу "Липсинк баттл". У певицы неожиданно сорвалась застежка и она чуть ли не осталась без наряда.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кароль появилась в черном открытом платье и похвасталась длинными ногами. Звезда предстала перед зрителями в откровенном наряде на шоу "Липсинк батл".
Также Кароль сверкнула длинными ногами в белоснежном наряде. Знаменитость снялась в новой фотосессии, сидя на полу.