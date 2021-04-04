Кароль в черном открытом платье похвасталась длинными ногами. Фото

Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала смелый, но в тоже время сексуальный образ на камеру. Знаменитость появилась в откровенном наряде на шоу "Липсинк батл".

Так, соответствующий кадр опубликовала фан-страничка в Instagram Тины Кароль. На фото знаменитость позировала на стуле, перекинув ногу на ногу. Артистка в откровенном платье черного цвета со шлейфом похвасталась длинными и стройными ногами.

Дополнила свой образ знаменитость босоножками с камнями, и новой прической в виде высокой косы. В качестве макияжа Кароль предпочла нюдовые оттенки в косметике.

Тина Кароль показала длинные ноги в платье . Instagram Тины Кароль

Пользователи сети положительно оценили новый кадр Кароль в сексуальном платье и отметили, что она выглядит очень соблазнительно.

"Шикарные ножки", "Какой же она стала соблазнительной", "Пушка", – писали в комментариях фолловеры.

Комментарии поклонников. Instagram Тины Кароль

Комментарии в сети под фото. Instagram Тины Кароль

Напомним, ранее Кароль заявляла, что решила изменить сценический образ. По ее словам, это феминистка, сильная, строптивая, танцевальная, немного агрессивная, потому что знает себе цену девушка.

Певица поделилась с поклонниками видео, на котором продемонстрировала себя в пикантном образе стюардессы. Знаменитость предстала в мини-платье с глубоким декольте.

На новой фотосессии Кароль позировала в платье с вырезами черного цвета, которое украшено сверкающими камнями. Свой образ певица дополнила стильными босоножками от Kachorovska.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала белоснежный образ в легком наряде. Знаменитость снялась в новой фотосессии, сидя на полу.