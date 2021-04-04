Кароль в чорній відкритій сукні похизувалася довгими ногами. Фото

Українська співачка Тіна Кароль продемонструвала сміливий, але в той же час сексуальний образ на камеру. Знаменитість з'явилася у відвертому вбранні на шоу "Ліпсінк батл".

Так, відповідний кадр оприлюднила фан-сторінка в Instagram Тіни Кароль. На фото знаменитість позувала на стільці, перекинувши ногу на ногу. Артистка у відвертій сукні чорного кольору зі шлейфом похизувалася довгими і стрункими ногами.

Доповнила свій образ знаменитість босоніжками з камінням, і новою зачіскою у вигляді високої коси. В якості макіяжу Кароль віддала перевагу нюдовим відтінкам в косметиці.

Тіна Кароль показала довгі ноги в сукні. Instagram Тіни Кароль

Користувачі мережі позитивно оцінили новий кадр Кароль в сексуальній сукні і відзначили, що вона має дуже спокусливий вигляд.

"Шикарні ніжки", "Яка ж вона стала спокусливою", "Пушка", – писали в коментарях фоловери.

Коментарі шанувальників. Instagram Тіни Кароль

Коментарі в мережі під фото. Instagram Тіни Кароль

Нагадаємо, раніше Кароль заявляла, що вирішила змінити сценічний образ. За її словами, це феміністка, сильна, норовлива, танцювальна, трохи агресивна, тому що знає собі ціну дівчина.

Співачка поділилася з шанувальниками відео, на якому продемонструвала себе в пікантному образі стюардеси. Знаменитість постала в міні-сукні з глибоким декольте.

На новій фотосесії Кароль позувала в сукні з вирізами чорного кольору, яка прикрашена блискучими каменями. Свій образ співачка доповнила стильними босоніжками від Kachorovska.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль поділилася з шанувальниками знімком, на якому продемонструвала білосніжний образ в легкому вбранні. Знаменитість знялася в новій фотосесії, сидячи на підлозі.