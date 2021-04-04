Кароль в черном открытом платье похвасталась длинными ногами. Фото

Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала смелый, но в тоже время сексуальный образ на камеру. Знаменитость появилась в откровенном наряде на шоу "Липсинк батл".

Так, соответствующий кадр опубликовала фан-страничка в Instagram Тины Кароль. На фото знаменитость позировала на стуле, перекинув ногу на ногу. Артистка в откровенном платье черного цвета со шлейфом похвасталась длинными и стройными ногами.

Дополнила свой образ знаменитость босоножками с камнями, и новой прической в виде высокой косы. В качестве макияжа Кароль предпочла нюдовые оттенки в косметике.

Пользователи сети положительно оценили новый кадр Кароль в сексуальном платье и отметили, что она выглядит очень соблазнительно.

"Шикарные ножки", "Какой же она стала соблазнительной", "Пушка", – писали в комментариях фолловеры.

Напомним, ранее Кароль заявляла, что решила изменить сценический образ. По ее словам, это феминистка, сильная, строптивая, танцевальная, немного агрессивная, потому что знает себе цену девушка.

Певица поделилась с поклонниками видео, на котором продемонстрировала себя в пикантном образе стюардессы. Знаменитость предстала в мини-платье с глубоким декольте.

На новой фотосессии Кароль позировала в платье с вырезами черного цвета, которое украшено сверкающими камнями. Свой образ певица дополнила стильными босоножками от Kachorovska.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала белоснежный образ в легком наряде. Знаменитость снялась в новой фотосессии, сидя на полу.