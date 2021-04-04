Кароль в чорній відкритій сукні похизувалася довгими ногами. Фото

Українська співачка Тіна Кароль продемонструвала сміливий, але в той же час сексуальний образ на камеру. Знаменитість з'явилася у відвертому вбранні на шоу "Ліпсінк батл".

Так, відповідний кадр оприлюднила фан-сторінка в Instagram Тіни Кароль. На фото знаменитість позувала на стільці, перекинувши ногу на ногу. Артистка у відвертій сукні чорного кольору зі шлейфом похизувалася довгими і стрункими ногами.

Доповнила свій образ знаменитість босоніжками з камінням, і новою зачіскою у вигляді високої коси. В якості макіяжу Кароль віддала перевагу нюдовим відтінкам в косметиці.

Користувачі мережі позитивно оцінили новий кадр Кароль в сексуальній сукні і відзначили, що вона має дуже спокусливий вигляд.

"Шикарні ніжки", "Яка ж вона стала спокусливою", "Пушка", – писали в коментарях фоловери.

Нагадаємо, раніше Кароль заявляла, що вирішила змінити сценічний образ. За її словами, це феміністка, сильна, норовлива, танцювальна, трохи агресивна, тому що знає собі ціну дівчина.

Співачка поділилася з шанувальниками відео, на якому продемонструвала себе в пікантному образі стюардеси. Знаменитість постала в міні-сукні з глибоким декольте.

На новій фотосесії Кароль позувала в сукні з вирізами чорного кольору, яка прикрашена блискучими каменями. Свій образ співачка доповнила стильними босоніжками від Kachorovska.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль поділилася з шанувальниками знімком, на якому продемонструвала білосніжний образ в легкому вбранні. Знаменитість знялася в новій фотосесії, сидячи на підлозі.