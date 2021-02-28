Кароль – об обвинении Поляковой: это моральное дно

Украинская певица Тина Кароль ответила Оле Поляковой на ее последний комментарий касательно скандала, который разгорелся между ними на шоу "Маска".

Так, Кароль призналась, что Поляковой не стоит касаться ее личных тем. Также певица попросила всех своих звездных коллег не переступать через эту черту, говориться в программе "Светская жизнь".

"Да, я вдова, плакала с 27 лет и когда он снится, плачу до сих пор. То, что показали по ТВ – это моральное дно. Вся эта история заслуживает того, чтобы их просто пожалеть. Вот реально, просто пожалеть. Все вляпались в какой-то скандал", – заявила артистка.

По словам Кароль, Полякова своей фразой зашла слишком далеко – если бы она не затрагивала "похороны", возможно, скандалы бы не произошел. Также Кароль отметила, что не злится на артистку. Певица заявила, что она хочет с ней общаться.

"Я открыта к разговору, я хочу здороваться, когда вижу человека, я не хочу проходить мимо и делать вид, что она прозрачная и я ее не вижу. Это не дружба", – рассказывала в интервью Тина.

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