Дочь Поляковой повторила образ матери в прозрачной кофте. Фото-сравнение

16-летняя Маша Полякова, дочь популярной украинской исполнительницы Оли Поляковой, повторила образ матери в прозрачной кофте. Девушка позировала на камеру в украшениях и с распущенными волосами.

Соответствующие фото опубликовала Оля Полякова на личной странице в Instagram. "Девочка-комплимент Бога! Определенно! Я так ее люблю! И мне так приятно, что она так получилась", – написала певица (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На фото Маша позирует в прозрачной черной кофте, благодаря которой просвечивается бюстгальтер девушки. На ней надеты украшения в виде цепочек, сережек и браслетов. Мария взъерошила свои волосы и придерживает их руками, направив свой томный взгляд в камеру.

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На других фото Мария мило улыбается, демонстрируя шикарные волосы.

Интересно, что Оля Полякова попозировала в той же прозрачной черной кофте, которую сочетала с черными джинсами и яркой курткой. На певице был аксессуар в виде солнцезащитных очков.

"Комиссарша Катаньи. Вот и выдала свой возраст", – загадочно написала Полякова.

Поклонники оценили образы звездной мамы и ее дочери, и засыпали их комплиментами.

"Красотка", "Королева", "Шикарная", "Богиня", "Какая красота", "Непревзойденные", "Вы прекрасны", "Какая фигура", "Копия Оли", "Так похожа на маму", "Покрасить Машу в блондинку и получиться Олина копия", "Маша имеет уникальную красоту", "Фото супер", "Вы классные", "Очень похожи", "Если бы не подпись, подумала бы, что Оля в парике", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

37-летняя украинская исполнительница Оля Полякова родилась в Виннице. В 2008 году вышел макси-сингл "Суперблондинка", в 2011 вышла песня "Алло" – дуэт Оли Поляковой и Людмилы Гурченко, в 2013 – презентовала сингл "#Шлёпки", в марте 2015 года премьера песни "Любовь-морковь".

В 2018 году признана самой красивой женщиной года Украины по версии журнала "Viva!".

В феврале 2019 года выпустила альбом "Королева ночи", а в ноябре вышла песня "Эй, секундочку".

Полякова замужем за бизнесменом. Воспитывает двоих девочек – Машу и Алису.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Оля Полякова призналась, что прибегает к "инъекциям красоты" начиная с 23-летнего возраста. Украинская звезда также раскрыла пикантный момент своей интимной жизни, рассказав, что у нее есть костюмы из секс-шопа.