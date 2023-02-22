Каменских перевела свой хит 'Это моя ночь' на украинский и спела в Польше. Видео

Известная украинская певица Настя Каменских решила несколько "украинизировать" свой старый репертуар. В частности, на родном языке зазвучал хит артистки "Это моя ночь", который был выпущен в 2017 году.

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Услышать украиноязычную версию трека выпала возможность поклонникам звезды в Польше. NK презентовала обновленную композицию на клубном концерте в Варшаве. Об этом сообщается в Telegram-канале "МУЗВАР" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Теперь припев популярной песни звучит так: "Це є моя ніч".

Поклонники оценили старания Каменских. В комментариях под новостью они писали: "Ну наконец-то!", "Молодец! Ждем еще больше украинских хитов", "Она мне всегда нравилась".

Отметим, оригинальный трек на русском языке собрал на YouTube больше 20 миллионов просмотров. Пока неизвестно, планирует ли звезда выпускать запись переведенного трека, чтобы его можно была слушать на стриминговых платформах.

Кроме того, перевела на родной язык NK и другую свою композицию – Locа. Именно с этой песни исполнительница начинает свою концертную программу. Украиноязычный вариант она представила на том же выступлении в Варшаве.

Отметим, Каменских не первая, кто занимается переводом российского репертуара, Так, группа Quest Pistols, участники которой объединились в 2022 году после более чем 10-летнего перерыва, чтобы помочь Украине, выпустили трек "Ти неймовірна". Композиция стала украиноязычной версией культового хита коллектива "Ты так красива". Послушать песню можно в нашем материале.

Также OBOZREVATEL писал, что украинский рэп-исполнитель Ярмак перепел свой культовый хит 22 ("Моя страна не упадет на колени"), который стал гимном Евромайдана в 2014 году. Обновленный трек получил название "Моя країна" и зазвучал на украинском языке. В нем музыкант несколько изменил текст, актуализировав его под реалии полномасштабной войны против России.