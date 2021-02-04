Самые нелепые образы Кароль, Каменских, Поляковой в начале карьеры. Фото

В начале карьеры знаменитости только учатся выглядеть достойно, однако далеко не у всех получается одеваться так, чтобы их образ хотелось повторить.

Хотя сейчас они выглядят очень стильно (не без помощи профессиональных стилистов) и даже стали примером для подражания, раньше их наряды могли вызывать только насмешки. OBOZREVATEL вспомнил самые неудачные выходы украинских звезд за все время их творческой карьеры – от нелепых костюмов до странных причесок и макияжа.

Одна из самых главных представительниц украинского шоу-бизнеса и кумир миллионов когда-то выходила на сцену в леопардовых просвечивающихся лосинах. Более того, свой образ она могла дополнить лаковыми туфлями на шпильке и мужским пиджаком. А чего только стоят наращенные ресницы… Скорее всего, сейчас певица вспоминает этот свой наряд с содроганием. Также Тина Кароль любила джинсы необычного кроя и укороченные куртки ярких расцветок. Конечно же, с черными босоножками на каблуках. По всей видимости, она считала эту обувь универсальной.

Раньше Могилевская любила прятать свою фигуру в мешковатой одежде. Поклонники долго не знали, что у певицы есть талия и шея. Если первую она прятала в широких футболках, то на шее у нее всегда был шарф, независимо от времени года. Как видим на этом фото, Наталия Могилевская спокойно могла выйти к тысячам зрителей на концерте в мужских шортах, базарной футболке и в шарфе.

Известная телеведущая Оксана Байрак, как и Могилевская, обожала мешковатую одежду. Одним из самых запоминающихся ее образов стало платье в стиле бохо в сочетании с леопардовыми очками, косынкой, серьгами-кольцами и нелепыми босоножками. Конечно же, свой "базарный" наряд она дополнила брендовой сумочкой.

Сейчас вопросов к стилю Насти Каменских нет. Каждый раз она выглядит безупречно и покоряет своей смелостью, выходя на сцену в коротких шортиках, боди и топах с камнями. Однако, несколько лет назад певица позволяла себе появляться на публике в спортивных бесформенных штанах и странном лифе с перьями.

Ирина Билык сегодня заслужила звание одной из самых стильных звезд украинского шоу-бизнеса, ведь ее образы тщательно подбирают стилисты, а профессиональные визажисты работают над ее макияжем и прической. Однако, в начале карьеры певица не отличалась чувством вкуса и подбирала наряды чисто по цвету. Так, ее total white лук заслуженно попал в этот рейтинг. Меховые тапочки, мини-платье, больше похожее на ночное, "корона" на голове и дубленка говорят за себя.

Оля Полякова всегда привлекала и привлекает внимание своими эпатажными образами, высокими каблуками и сверкающими головными уборами. Но раньше певица могла переборщить со стразами, камнями и другим декором в наряде, что в комплексе выглядело дешево и вульгарно.

Украинская певица, которая сейчас работает в России, могла в молодости щеголять на публике в просвечивающем наряде. Если главная цель при выборе такого образа и была продемонстрировать роскошную фигуру, то хотя бы стоило позаботиться о подборе белья. Белый бюстгальтер и черные трусы-слипы испортили все впечатление о стиле Лорак.

OBOZREVATEL ранее сообщал, как выглядят участники шоу "Супермодель по-украински", "Від пацанки до панянки" и "Голос країни", которые стали трансгендерами. Борис Апрель прославился после шоу "Фабрика звезд-2" как певец, а через несколько лет пришел на шоу "Голос країни" как певица Зианджа. Шер-Марина Камилова сразу заявила на шоу "Від пацанки до панянки" о том, что ей пришлось поменять пол.