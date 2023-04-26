Камалия призналась, почему ее дочери остались с бывшим мужем в Лондоне, и рассказала, когда они вернутся в Киев

Украинская певица Камалия рассказала, что ее дочери Арабелла и Мирабелла остались с отцом, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, в Лондоне. Это связано с тем, что дети учатся в британской школе.

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Впрочем, в будущем Камалия надеется, что дочери вернутся в Киев и продолжат получать образование в Украине. Об этом она написала в своем Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Певица поделилась, что скучает по Арабелле и Мирабелле, однако бывшие влюбленные решили, что офлайн-учеба в столице Украины им не подходит.

Супруги решили, что школьницы пока останутся в Лондоне, но впоследствии вернутся в Украину.

"Я уже очень скучаю. Мои дочки вернулись с папой в Лондон, ведь школу никто не отменял. Мы твердо решили с Захуром: если школы в Украине начнут работать офлайн, мы не будем ждать окончания войны, а с сентября вернем девочек в Киев. Мы четко понимаем, что онлайн-обучение абсолютно не эффективно. Дети должны посещать школу", – написала звезда.

Напомним, после полномасштабного вторжения России Камалия вместе с детьми и Мохаммадом Захуром уехала в Лондон. Там семью в своем доме приютила дочь миллиардера от первого брака с россиянкой. Долго оставаться за границей артистка не могла из-за конфликтов с падчерицей, ведь Камалия не всегда сдерживала эмоции, говоря о народе агрессоров. Подробности – в нашем материале.

13 апреля певица официально объявила о разводе с мужем, с которым была вместе более 20 лет.

Как писал OBOZREVATEL, всего через несколько дней на странице Камалии начали появляться новые фото с "бывшим", что дало толчок слухам об их воссоединении. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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