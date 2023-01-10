Камалия похвасталась подарком от Валерия Залужного. Фото

Украинская певица Камалия похвасталась подарком от главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он передал символический презент исполнительнице и ее мужу – пакистанскому миллиардеру Захуру.

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Сюрприз от Валерия Залужного был приурочен к празднованию Рождества. Об этом Камалия рассказала в своем Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Лучший подарок нам с Захуром на Рождество! Спасибо, господин Главнокомандующий", – написала звезда.

Валерий Залужный к рождественским праздникам подписал звездным супругам постер с обложкой журнала TIME и своим фото. Как известно, одно из самых престижных изданий отдало должное генералу, сделав его героем одного из выпусков в сентябре 2022 года.

На постере главнокомандующий оставил свой автограф и написал: "Камалии и Захуру". Он также поблагодарил пару, вероятно, намекая на их финансовую и культурную помощь Украине.

Напомним: ранее Камалия рассказывала, что Захур подарил ей более миллиона евро на расходы, которые идут на реконструкцию бывших учебных заведений и строительство специального жилья для украинских семей – беженцев из горячих точек. К тому же, вероятно, он посодействовал передаче истребителей для Украины от Пакистана.

Певица уже много месяцев дает благотворительные концерты, где собирает средства для Украины.

Как писал OBOZREVATEL, на днях украинская певица Нина Матвиенко призналась в любви к Валерию Залужному и получила от него трогательный ответ.

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