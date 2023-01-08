Нина Матвиенко призналась в любви к Валерию Залужному: главнокомандующий ВСУ щемяще ответил

Народная артистка Украины Нина Матвиенко записала трогательное обращение к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, в котором призналась военному в любви. Артистка заявила, что вышла бы за него замуж, если бы была немного младше.

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Искреннее признание не осталось без внимания Валерия Федоровича, поэтому он записал видео в ответ. Все ролики на странице в TikTok разместила дочь Нины Матвиенко Антонина (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Дорогой Валерий Федорович, я вас очень люблю. Я горжусь вами. Я каждую страничку пересматриваю, где вы говорите. Я не знаю почему, но вы мне стали очень близки. Если бы я была немножко младше, я бы вышла за вас замуж. Но я выхожу замуж за вашу любовь к родине, за вашу мудрость. За то, что вы любите сегодня наших ребят, за то, что вы им сегодня помогаете", – сказала Нина Митрофановна.

Певица также поблагодарила Залужного за заботу об украинских воинах и пожелала ему божьей опеки. В ответ главнокомандующий ВСУ записал чувственное обращение.

"Нина Митрофановна, мне очень приятно. Очень вам спасибо за поддержку. Вы – большая молодец, вы для нас пример. Именно таких, как вы, мы защищаем. Большое вам спасибо. Держитесь, пожалуйста", – сказал Валерий Федорович.

Тоня Матвиенко показала видео генерала матери и записала ее тёплую реакцию. Артистка заметила, что Залужный очень красиво выглядит и обняла телефон, на котором смотрела его ролик.

Чувственный диалог в TikTok просмотрели более 140 тысяч человек.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Нина Матвиенко записала трогательное обращение к своей дочери-певице Антонине Матвиенко в 75-й день рождения 10 октября, когда Россия массированно обстреливала города Украины.

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