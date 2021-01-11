Камала Харрис снялась для обложки Vogue. Фото

София Ковнир Люди 09:25, 11.01.2021 Обновлено: 09:50, 11.01.2021

Избранный вице-президент США Камала Харрис украсила обложку нового номера журнала Vogue. Он выйдет в феврале этого года.

Соответствующие снимки опубликовало издание на своей странице в Instagram. Знаменитость предстала в разных образах (их можно посмотреть ниже).

Так, на одном из фото Харрис снялась в деловом стиле – голубом брючном костюме и белой блузке.

Камала Харрис украсила обложку нового номера журнала Vogue
Instagram Vogue

На другом кадре вице-президент США появилась в повседневном наряде – темном пиджаке, джинсах и кедах Converse.

Камала Харрис в повседневном наряде
Instagram Vogue

  • Напомним, Камала Харрис – американский юрист и политик, член Демократической партии США. Избранный вице-президент США от Демократической партии на выборах 2020 года. Генеральный прокурор Калифорнии, сенатор США от штата Калифорния.

  • 22 августа 2014 года Харрис вышла замуж за Дугласа Эмхоффа. У женщины нет родных детей.

  • 11 декабря 2020 года журнал "Time" присвоил тандему Джо Байдена и Камалы Харрис титул "Человек года".

Как сообщал OBOZREVATEL, раскрыты секреты стиля первой женщины – вице-президента США Камалы Харрис.

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