Камала Харріс знялася для обкладинки Vogue. Фото

Софія Ковнір Люди 09:25, 11.01.2021 Оновлено: 09:50, 11.01.2021

Обрана віце-президент США Камала Харріс прикрасила обкладинку нового номера журналу Vogue. Він вийде в лютому цього року.

Відповідні знімки опублікувало видання на своїй сторінці в Instagram. Знаменитість з'явилася в різних образах (їх можна побачити нижче).

Так, на одному з фото Харріс знялася в діловому стилі – блакитному брючному костюмі і білій блузі.

Камала Харріс прикрасила обкладинку нового номера журналу Vogue
Instagram Vogue

На іншому кадрі віце-президент США з'явилася в повсякденному вбранні – темному піджаку, джинсах і кедах Converse.

Камала Харріс у повсякденному вбранні
Instagram Vogue

  • Нагадаємо, Камала Харріс – американська юристка і політикиня, членкиня Демократичної партії США. Обрана віце-президент США від Демократичної партії на виборах 2020 року. Генеральна прокурорка Каліфорнії, сенаторка США від штату Каліфорнія.

  • 22 серпня 2014 року Харріс вийшла заміж за Дугласа Емхоффа. У жінки немає рідних дітей.

  • 11 грудня 2020 року журнал "Time" присвоїв тандему Джо Байдена і Камали Харріс титул "Людина року".

Як повідомляв OBOZREVATEL, розкрито секрети стилю першої жінки – віце-президента США Камали Харріс.

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