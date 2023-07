'Какой позор!' Экс-продюсер Олега Винника нашел ему замену и показал клип с 'клоном': украинцы возмущены. Видео

Бывший продюсер украинского певца Олега Винника Александр Горбенко нашел замену музыканту, который после полномасштабного вторжения РФ выехал в Германию. Новым "Винником" стал исполнитель DISCOMAN.

Видео дня

Клип на его песню "Гендер" был опубликован на YouTube два месяца назад (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца). За это время он собрал 100 тысяч просмотров и всего 74 комментария.

"DISCOMAN является символом ретро-стиля и ностальгии того времени. Он является культурным феноменом, который вдохновляет многих музыкантов и певцов, а также продолжает привлекать любителей танцев и веселья", – сказано в описании канала.

Однако в понедельник, 3 июля, этот клип был опубликован на странице Олега Винника в Instagram с подписью "Show must go on" ("Шоу должно продолжаться").

Фанатов певца это возмутило. Они уверены, что продюсер Горбенко украл у Винника страницу и теперь пытается продвигать свой новый проект с помощью его аудитории.

"Ну и зачем публиковать скачанный с ютуба клип? Может уж вернете страницу артисту, которому она и принадлежит?! Нафига использовать суду страницу для такого..прости господи?!", "Такое впечатление, что страницу решили превратить в свалку", "Очевидно , этот пост не имеет отношения к Олегу Виннику. Надеюсь артист сможет восстановить доступ к странице", "Александр Горбенко, лучше верни человеку доступ к его странице", – писали украинцы.

Песню и клип DISCOMANа они раскритиковали, сравнив их с репертуаром Михаила Поплавского. Поступок продюсера, который, предположительно, выложил видео на странице Винника, комментаторы назвали позорным и призвали его не вводить людей в заблуждение.

Напомним, что Олег Винник прекратил сотрудничество со своим продюсером Александром Горбенко. Последний частично подтвердил это, сделав заявление об "отсутствии тесных рабочих отношений" с Винником.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Винник на фоне своего возвращения в инфопространство, сопровождавшегося первым за полтора года интервью, решил вернуть фанатам деньги за отмененные два года назад концерты. Поклонники звезды удивились и разозлились из-за его нового поста.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!