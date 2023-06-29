Олег Винник впервые за год написал пост и удивил фанатов: его взломали, зачем этот цирк?

Украинский певец Олег Винник на фоне своего возвращения в инфопространство, которое сопровождалось первым за полтора года интервью, решил вернуть фанатам деньги за отмененные два года назад концерты. Поклонники звезды удивились и разозлились из-за его нового поста.

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Некоторых из них возмутило, что о возврате средств за перенесенные, а впоследствии совсем отмененные, выступления объявили не во всех городах. Свое недовольство они выразили в комментариях в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В соцсети артист объявил, что можно вернуть деньги за билеты на концерты в Краматорске, Покровске, Бердянске, Каменске, Киеве и Кременчуге.

Все они должны были состояться осенью 2021 года, за 4 месяца до полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда исполнитель перенес выступления, потому что жаловался на проблемы со здоровьем.

После 24 февраля 2022 года Винник переехал в Германию и ни слова не сказал о концертах, которых ждали его фанаты. Весной 2022 года артист совсем перестал выходить на связь.

Комментаторов удивил новый пост звезды, ведь немногие из них уже надеялись вернуть средства. Некоторые даже подумали, что страницу Винника взломали и не поверили, что он хочет отдать деньги за билеты спустя два года.

"Позорище", "Там точно 2021 год или сторона взломана?" "А Запорожье?" "Зачем этот цирк? Отсиделся, пока война, а теперь едет петь", "Неужели вернулся горе-певец", "Вы год не перепутали?" – говорится в сообщениях.

Сомнения у украинцев вызвала страница звезды, которая с недавних пор не содержит ни одного поста. По словам Винника, у него не было доступа к ней.

Ранее OBOZREVATEL писал, что за время болезни Олег Винник сильно изменился. Он заметно поправился, отрастил густую бороду, поменял стиль одежды. Певец все чаще стал носить очки и кепку, а также прятать волосы.

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