Какой была тайная свадьба Бориса Джонсона: танцы у костра и выступление фолк-группы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его возлюбленная Кэрри Саймондс, которые тайно сыграли свадьбу, устроили после церемонии небольшую вечеринку для самых близких друзей. Так, на празднование была приглашена фолк-группа под названием The Bow Fiddlies, которая, исполнила каверы на песни Mumford & Sons, а затем в час ночи все присутствующие танцевали вокруг костра.

Издание Mirror пишет, что влюбленные также продемонстрировали зажигательный танец под "Американский пирог" Дона Маклина. После веселого общения и танцев пара отправилась на побережье, чтобы побыть только вдвоем (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

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Отмечается также, что гости были приглашены в последнюю минуту. О свадьбе сначала никто даже не подозревал, но за час до церемонии туристам сообщили, что церковь будет закрываться. После 13:30 лимузин, перевозивший невесту, выехал на площадь у главных западных дверей, в 300 метрах от оживленной станции Виктория.

Кроме того, избранница премьер-министра Британии Кэрри Саймондс, которая моложе его на 23 года, на свадебной церемонии была в платье от греческого дизайнера Christos Costarellos, стоимость которого составляет 2870 фунтов (чуть больше 4 тысяч долларов). Известно, что наряд женщина арендовала всего на день за 45 фунтов стерлингов (около 64 долларов).

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети появились фото премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его новоиспеченной супруги Кэрри Саймондс, сделанные на их тайной свадьбе в Вестминстерском соборе.