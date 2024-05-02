'Какое ваше дело?' Евгений Кошевой рассказал, где сейчас его дочери и куда будет поступать 16-летняя Варвара

Актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал, что его 16-летняя дочь Варвара уверенно идет к мечте стать певицей и уже учится отвечать хейтерам. Внимание к девушке приковано не только из-за ее желания стать известной артисткой, но и из-за медийной деятельности отца. Младшая дочь звезды – Серафима – пока увлекается актерством. Обе девушки живут в Украине.

Варвара нацелена на поступление в польский университет, а родители не планируют этому препятствовать. Об этом Евгений Кошевой рассказал в интервью "Коротко про".

Ранее комик уже рассказывал, что его старшая дочь изучает польский язык с целью переехать за границу, когда окончит школу. На этот раз он попытался объяснить ее решение.

"Возможно потому, что, во-первых, Польша близко. А во-вторых, украинский язык похож на польский. Я Варю не отговариваю и палки в колеса ей ставить не буду, потому что это ее выбор. Она знает, как это тяжело. Она уже два года занимается большой сценой, если можно так сказать. Поэтому, если у нее все получится – я буду только рад", – сказал артист.

Он заверил, что как и раньше Варвара планирует стать певицей, собрать большой стадион фанатов и сейчас работает над своим вокалом.

Подросток иногда страдает от хейтеров отца, но с годами школьница научилась с этим бороться, рассказал Кошевой.

"От этого никто не застрахован, кто находится в публичном пространстве. И дети, конечно, страдают от этого, не знаю, можно ли именно таким словом это назвать. Но когда дети взрослеют, они все прекрасно понимают. Варя и сама отвечает своим хейтерам. Она им пишет: "Какое ваше дело до моей жизни? Вы за собой следите, а я буду следить за собой", – сказал шоумен.

Примечательно, что не только из-за отца критикуют школьницу. К примеру, в прошлом году Варя оскандалилась из-за ведения TikTok под русскоязычные песни. Хейтерам она ответила с сарказмом.

В ситуацию пришлось вмешаться ее отцу, который "провел беседу" с Варварой.

Ранее OBOZ.UA писал, что Евгений Кошевой признался, как часто и о чем ночью разговаривает с лучшим другом – президентом Украины Владимиром Зеленским.

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