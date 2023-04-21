Дочь Кошевого саркастически отреагировала на хейт из-за российских песен и порадовалась новым подписчикам

15-летняя Варвара Кошевая, дочь известного украинского юмориста Евгения Кошевого, отреагировала на критику по поводу продвижения русской культуры во время полномасштабной войны. Школьница саркастически поблагодарила СМИ за то, что ее страницы продвигают в массы.

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Варвара Кошевая цинично порадовалась, что хейт из-за российских песен сделал ее "популярной" и подписчиков у дочери комика стало больше. Такая InstaStories появилась в ее блоге (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Подростка обвинили в популяризации треков российских исполнителей в своем TikTok накануне. После огласки Варвара Кошевая ограничила возможность оставлять комментарии, а потом все же удалила все посты с российскими звуками.

После этого она поблагодарила за внимание к своим соцсетям и порадовалась новым подписчикам.

"Ура, подписчики пошли! Спасибо всем СМИ, которые продвигают мой TikTok и Instagram", – написала Варвара Кошевая.

Напомним, что в своем блоге школьница снимала видео под песни российских исполнителей Монеточки, Ooes, Boulevard Depo, Face и OG Buda. На замечания украинцев она хамовато ответила: "Ты померла?"

Варвара Кошевая свои соцсети продолжает вести на русском языке, тогда как ее отец в публичном пространстве общается только на украинском.

Ранее OBOZREVATEL писал, что "холостяк" Алекс Топольский, живущий на Бали и периодически публикующий патриотические заявления, оскандалился из-за российского трека. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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