'Лучший друг президента'. Евгений Кошевой признался, как часто и о чем ночью общается с Владимиром Зеленским

Актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, много лет общающийся с президентом Украины Владимиром Зеленским, признался, о чем и как часто сейчас разговаривает с главой страны. Шоумен не стал возражать, что его называют лучшим другом лидера украинцев.

По словам Кошевого, они сейчас общаются редко и преимущественно ночью. Об этом юморист рассказал в интервью "Коротко про".

Коммуникация между старыми друзьями происходит в текстовом формате, если у президента есть свободное время. Переписываться они могут на разные темы.

"Мы говорим редко. В основном переписываемся. Или, если у него есть свободное время, мы можем созвониться. Обычно это происходит очень поздно вечером. Пару раз виделись. Хотелось бы чаще, но мы понимаем его занятость, уровень его ответственности, его стремление к победе, и мы все его поддерживаем в этом", – сказал комик.

По словам Евгения Кошевого, они могут говорить о чем угодно, но чаще всего обсуждают поездки на фронт к военным.

"И, кстати, так совпадает, что мы с президентом часто бываем на фронте в одних и тех же местах с небольшой разницей во времени. Или мы первые едем куда-нибудь с выступлениями или отвозим помощь, а через некоторое время и он приезжает в это место". Или наоборот – он посещает какую-нибудь позицию, а вскоре и мы туда едем. Так выходит", – рассказал артист.

Украинцы иногда просят звезду "Квартала 95" передать просьбы и пожелания президенту, а в начале полномасштабного вторжения России удивлялись, когда видели Кошевого в Киеве.

"Тогда люди, когда меня видели, так удивлялись: "А вы что – в Киеве, не поехали никуда?" Я им отвечал: "А куда мне ехать? У меня здесь дом, пять девочек, три собаки… И лучший друг мой тоже здесь. Если сейчас уеду, как я буду смотреть ему в глаза? И вообще – как ты будешь себя чувствовать, если ты уехал из своей страны в трудный момент. И вы ведь тоже не уехали". И люди благодарили нас просто за то, что мы остались в Киеве", – вспомнил актер.

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