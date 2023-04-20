15-летняя дочь Кошевого оскандалилась из-за российской музыки и нахамила подписчикам

15-летняя дочь известного комика Евгения Кошевого Варвара попала в скандал из-за использования треков российских певцов на своей странице. Украинцы сделали замечания школьнице, в ответ на которые она им нахамила и кое-где ограничила возможность оставлять сообщения.

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Ролики появились в TikTok Варвары Кошевой. Как утверждают в комментариях ее подписчики, это уже вторая страница девушки, поскольку первую заблокировали (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Видео она снимает под иностранные и российские треки. Среди российских исполнителей, которых, очевидно, любит слушать дочь известного юмориста: Монеточка, Ooes, Boulevard Depo, Face и OG Buda. Некоторые из них осудили войну в Украине и переехали из РФ. Именно этим в комментариях фанаты Кошевой апеллируют в ответ на замечания о продвижении культуры страны-агрессора.

Сама школьница только раз ответила на критику по поводу российской музыки. "Ты померла?" – написала автор роликов.

Когда сообщений с хейтом стало много, она ограничила возможность комментировать некоторые видео с российскими звуками. Однако OBOZREVATEL удалось заскринить их перед внезапным исчезновением.

Следует отметить, что после полномасштабного вторжения Евгений Кошевой в публичном пространстве общается на украинском языке. Как можно заметить, его дочь продолжает вести соцсети на русском языке.

Ранее OBOZREVATEL писал, что "холостяк" Алекс Топольский, живущий на Бали и периодически публикующий патриотические заявления, оскандалился из-за российского трека. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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