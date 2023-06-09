'Провели с ней беседу': Кошевой объяснил поведение 15-летней дочери, которая выставляла видео под российские треки

Актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой признался, что его отношения со старшей дочерью Варварой нельзя назвать легкими. Во время переходного возраста девушка не могла найти общий язык ни со звездным отцом, ни с мамой. Кроме того, юморист прокомментировал скандал, в который попала 15-летняя Варя из-за TikTok-видео под русскоязычные песни. По его словам, после инцидента с ней провели серьезный разговор.

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Об этом Кошевой рассказал в интервью со Славой Деминым. Он отметил, что в наше время огромное влияние на детей совершают гаджеты, потому родители не всегда могут им дать то воспитание, о котором мечтали. Кроме того, мужчина подчеркнул, Варвара слушает только тех артистов из РФ, которые поддерживают Украину (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы с ней провели беседу... Смотри, если сейчас украинская молодежь видит, что российские артисты выступили против власти и стали "иноагентом" в России, то они считают, что их можно слушать, потому что те якобы за Украину. И наши дети просто игнорируют, что те артисты поют на русском", – объяснил артист.

Также звезды затронули тему языка в социальных сетях. Варвара Кошевая, по словам Евгения, свободно владеет украинским языком. Однако девушка продолжает вести личные блоги на русском. Родители пытались поговорить с наследницей, но актер считает, что он не может повлиять на ее решение.

"Я не могу влиять на то, как она ведет соцсети. Она должна это сама понять. В школе они общаются на украинском, а дома мы общаемся, как хотим. Иногда на русском, иногда на украинском", – сказал знаменитость.

Недавно OBOZREVATEL писал, что Евгений Кошевой ответил, нужно ли Владимиру Зеленскому избираться на второй срок. Артист уверен – украинцы не отпустят лидера после всего, что он делает для государства. Юморист считает президента Украины лучшим другом и продолжает с ним общаться.