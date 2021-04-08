Как сейчас выглядят актеры культового сериала 'Твин Пикс'. Фото 31 год спустя

8 апреля 1990 года состоялась премьера сериала "Твин Пикс" именитого режисера Дэвида Линча.

Этот проект по праву считают самым таинственным и мистическим сериалом, поскольку история о загадочном убийстве Лоры Палмер в провинциальном городке заставила трепетать миллионы зрителей по всему миру. И хотя в 2017 году вышло продолжение о работе детектива в городе, культовыми стали два сезона, снятые в 90-х. OBOZREVATEL решил узнать, как изменились звезды "Твин Пикса" за более чем 30 лет.

Дейл Купер – Кайл Маклахлен, 62 года

Маклахлен сыграл центральную роль в сериале – спецагента Дейла Купера. Благодаря харизме и яркой внешности актер получил огромное количество фанаток по всему миру. Спустя 31 год после выхода сериала Кайл Маклахлен выглядит по-прежнему обаятельно и свежо. Отметим, что звезду "Твин Пикса" также можно увидеть и в других фильмах Линча – например, в "Синем бархате" и "Дюне".

Лора Палмер – Шерил Ли, 53 года

Актриса Шерил Ли сыграла роль убитой школьницы. Интересно, что несмотря на то, что сериал начинается со смерти этой героини, она все равно успела много раз засветиться на протяжении сезонов. Так, Шерил сыграла и свою двоюродную сестру Мэдди Фергюсон, и саму себя во флешбэках. После "Твин Пикса" актриса ушла играть на сцене театра. Одна из самых значительных ее театральных ролей – в "Саломее", где ее партнером по сцене был сам Аль Пачино.

Донна Хейворд – Лара Флинн Бойл, 51 год

Лара Флинн Бойл знаменита по роли лучшей подруги Лоры Палмер – Донны. После сериала актриса продолжила строить карьеру в кино, однако с середины 2000-х перестала мелькать на экране. Дело в том, что Лара увлеклась пластическими операциями и алкоголем после болезненного разрыва со звездой "Сияния" Джеком Николсоном. В последнее время актриса стала непубличной, поэтому редко попадает под "дуло" камер папарацци.

Одри Хорн – Шерилин Фенн, 56 лет

Шерилин Фенн стала секс-символом сериала и вообще 90-х благодаря блестящей актерской работе возлюбленной агента Купера. Известно, что после сериала она встречалась с Джонни Дэппом, но тот был несерьезно настроен, поэтому их отношения быстро закончились. У Шерилин был один брак, от которого есть сын Майлз, сейчас она разведена. Также Фенн – одна из немногих звезд "Твин Пикса", кто продолжает делиться своими фото в сети, абсолютно не стесняясь возраста.

Шелли Джонсон – Мэдхен Амик, 50 лет

Сексуальная официантка в закусочной у Нормы Шелли Джонсон получила премию "Дайджест мыльных опер" после того, как сыграла роль жены тирана и тайной любовницы Бобби – парня Лоры Палмер. После "Твин Пикса" Мэдхен Амик часто приглашали в кино. Так, одна из самых запоминающихся ролей актрисы – в подростковом сериале "Ривердейл". Сейчас актриса замужем за музыкантом Дэвидом Алексисом, у нее есть двое детей.

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