Как выглядят сыновья Путина и какую 'неудобную' правду скрывают в Кремле. Фото

Пока россияне продолжают поливать грязью Запад за "неправильные" ценности и гладить себя по головке за продвижение "культа семьи", их вожак Владимир Путин является главным нарушителем этой идеологии. Президент РФ не признает собственных детей, а Кремль всячески отрицает любую информацию о наследниках диктатора. Так, помимо двоих дочерей от первого брака и одной внебрачной дочери, у лидера страны-террористки, по словам иностранных и российских журналистов, есть еще сыновья от гимнастки Алины Кабаевой, которую называют его любовницей.

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Одни источники утверждают, что олимпийская чемпионка родила кремлевскому вождю их перового общего ребенка в 2015 году, а затем еще одного – в 2019-м. Другие заявляют, что в 2019-м на свет появился не один мальчик, а сразу два – близнецы. OBOZREVATEL собрал в материале всю известную о них информацию.

Впервые новость о вероятных романтических отношениях Путина и Кабаевой появились в газете "Московский корреспондент" в 2008 году, после чего издание очень быстро закрыли. В Кремле продолжают отрицать любую связь между президентом и гимнасткой. Тем временем экс-чемпионка быстро и уверенно получает руководящие должности в крупных российских корпорациях.

Что же касается детей Путина от Кабаевой, то первого сына "любовница" диктатора рожала в одной из самых дорогих клиник в мире, что находится в швейцарском городе Лугано. Как раз незадолго до родов, в сентябре 2014-го, спортсменка завершила депутатскую деятельность в Госдуме РФ и заняла пост председателя совета директоров холдинга "Национальная медиа группа". Некоторое время после этого она не появлялась на публике. К слову, именно в 2014 году Путин развелся со своей супругой Людмилой Шкребневой после 30 лет брака.

Второй раз Кабаева рожала уже в Москве. СМИ пишут, что место рождения ребенка было "решением президента". Мальчик появился на свет в 2019 году, впрочем, как мы уже писали выше, некоторые инсайдеры утверждают, что это были близнецы. Путин на родах не присутствовал.

"У Алины отношения с Путиным. Их дети – двое сыновей – дети Путина. У Алины не было других отношений. Это было бы слишком опасно для нее", – цитируют анонимного инсайдера в Daily Mail.

Тем временем в сети появились снимки Кабаевой с двумя маленькими мальчиками на ледовом шоу Алексея Немова в московском дворце "Мегаспорт". Нет неопровержимых доказательств того, что пришедшие с нею дети являются ее сыновьями.

Кроме того, Кабаева регулярно появляется на публике с кольцом на безымянном пальце.

Добавим, недавно в сети появилась информация, что спортсменка в очередной раз забеременела от российского президента. Более того, по словам инсайдеров, олимпийская чемпионка вынашивает девочку, что очень не понравилось диктатору.

Напомним, от первой супруги Людмилы Шкребневой у диктатора двое дочек – Мария Воронцова и Катерина Тихонова. Мария родилась в семье Путиных 28 апреля 1985 года в Ленинграде. Катерина появилась на свет спустя год 31 августа в Дрездене. Учились девочки в элитной частной гимназии "Петершуле" с углубленным изучением немецкого языка. Первая сейчас работает медиком-эндокринологом и является совладелицей медицинской компании "Номеко", а вторая – глава фонда "Национальное интеллектуальное развитие" и компании "Иннопрактика".

Кроме того, в 2021 году журналисты-расследователи выяснили, что у российского диктатора есть еще одна дочь – Елизавета Розова. Мать девушки – некая Светлана Кривоногих. В 90-х годах она была простой уборщицей, а после знакомства с Путиным неожиданно стала мультимиллионершей и одной из самых богатых женщин России.

Подробнее о троих дочках Путина – читайте по ссылке здесь.

Ранее OBOZREVATEL писал, что экс-супруга Путина нашла мужа на 20 лет моложе и обзавелась виллами в Европе. Как выглядит пара сейчас – узнайте в нашем материале.

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