Годится в сыновья: экс-супруга Путина нашла мужа на 20 лет моложе и обзавелась виллами в Европе. Как выглядит пара сейчас

Летом 1983 года российский диктатор Путин сделал предложение Людмиле Шкребневой, которая родила ему двух дочерей – Марию и Екатерину – а в 2013 году заявила о намерениях расстаться. После разрыва бывшая первая леди террористической России надолго исчезла из виду, но журналисты выяснили, что она во второй раз вышла замуж за бизнесмена Артура Очеретного.

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Новый возлюбленный 65-летней Людмилы младше ее ровно на 20 лет. Для сравнения, страшной дочери экс-супругов Путиных недавно исполнилось 38 лет. OBOZREVATEL расскажет, что изменилось в жизни бывшей жены диктатора после развода (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Официально ни о браке, ни о совместной недвижимости Очеретный и Шкребнева не объявляли, однако папарацци не раз замечали их вместе. Поговаривают, что пара живет в Европе, ведь в их собственности появилось роскошное жилье в разных странах.

Например, во Франции Артур Очеретный разделил право собственности на виллу с подругой бывшей супруги президента РФ Дюльбер Рогачевой. Шикарное поместье расположено рядом с курортным Биаррицом.

В расследовании команды заключенного Алексея Навального говорится, что новый муж Шкребневой также владеет недвижимостью в испанском городе Малага. Речь идет о двух квартирах и гараже. Также журналисты нашли у Очеретного 200-метровую квартиру в Давосе, Швейцария.

Экс-супругу диктатора также трудно назвать обделенной. В ее собственности элитный особняк поблизости Кремля площадью более 4000 квадратных метров.

Ранее OBOZREVATEL писал, что росСМИ нашли в сети дневник бывшей супруги российского диктатора Путина, который она якобы вела под вымышленным именем. О чем писала автор – читайте здесь.

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