Как выглядят 7 самых дорогих домов Джей Ло, Уилла Смита, Опры Уинфри и других звезд. Фото

Жить в роскоши мечтают многие, но лишь единицам достается настоящее богатство, которое позволяет приобрести недвижимость за десятки миллионов долларов.

Чаще всего знаменитости, у которых лежат на банковском счету чуть ли не миллиарды, могут позволить себе вести такой образ жизни. OBOZREVATEL узнал, как выглядят самые дорогие особняки и апартаменты голливудских звезд.

1. Тейлор Свифт

$17,8 миллиона, Уотч-Хилл, Род-Айленд

К 31-му году американская певица Тейлор Свифт приобрела недвижимость, общая стоимость которой превысила сумму в 84 миллиона долларов. У артистки имеются десятки домов в разных уголках штатов: несколько таунхаусов в Нью-Йорке, один из которых певица приобрела за 18 миллионов долларов, дом с семью спальнями и два пентхауса за 20 миллионов в Манхеттене, старый дом в знаменитом районе Беверли-Хиллз, современный особняк в Лос-Анджелесе за 1,8 миллиона долларов и отдельный коттедж для родителей. Стоит отметить, ее пляжный особняк на Род-Айленде площадью более 1 000 кв. м певица приобрела за 17,8 миллиона долларов. За роскошным белым фасадом в традиционном американском стиле скрывается семь спален, девять ванных комнат, два каминных зала и домашний кинотеатр.

За роскошным фасадом скрывается множество просторных комнат и домашний кинотеатр

2. Сара Джессика Паркер

$18,25 миллиона, Бриджхэмптон, Нью-Йорк

Звезда сериала "Секс и город" Сара Джессика Паркер приобрела уютный загородный коттедж недалеко от Нью-Йорка. Над его внутренним убранством работал старый приятель актрисы Эрик Хьюз. Своим любимым местом актриса считает столовую, которую дизайнер выполнил в белоснежной гамме. Внутри есть несколько спален и много места для детей, а также собственный выход к пляжу.

Пляжный домик Сары Джессики Паркер обошелся ей в 18,25 миллионов долларов

3. Уилл Смит

$20 миллионов, Калабасас, Калифорния

Дом Уилла Смита площадью более 2300 квадратных метров расположен в живописном месте Калабасас, штат Калифорния. В нем есть все, о чем только можно мечтать: собственное озеро, поле для гольфа, теннисные корты, баскетбольная площадка, бассейн, конюшня и тренажерный зал. Особняк выполнен в стиле ранчо, а в интерьере соединяется целых три архитектурных стиля: марокканский, иранский и средиземноморский. У дома даже есть собственный почтовый индекс, который принадлежит Уиллу Смиту.

Особняк выполнен в стиле ранчо, а в интерьере соединяется целых три архитектурных стиля

4. Арнольд Шварценеггер

$23,5 миллиона, Брентвуд, Калифорния

Арнольд Шварценеггер после завершения актерской карьеры стал губернатором Калифорнии, что позволило ему стать владельцем одного из самых дорогих домов знаменитостей в мире. В его особняке в престижном районе Лос-Анджелеса есть 7 спален, 10 ванных комнат, бассейн и огромный теннисный корт. Арни купил это имение после расставания с Марией Шрайвер и выбрал его постоянным местом жительства после развода. При этом у бывшего "Терминатора" есть еще как минимум три объекта недвижимости в разных уголках США.

В его особняке в престижном районе Лос-Анджелеса есть 7 спален, 10 ванных комнат, бассейн и огромный теннисный корт

5. Дженнифер Лопес

$40 миллионов, Бель-Эйр, Калифорния

Невероятный дом Дженнифер Лопес занимает более трех гектаров земли в престижном районе Бель-Эйр. В особняке актрисы есть семь спален и 13 санузлов, бассейн, амфитеатр и множество просторных комнат в классическом стиле. Сад на заднем дворе дома представляет собой экзотический рай с небольшой открытой зоной отдыха, отлично подходящей для вечеринок и развлечений. Также у Лопес есть недвижимость на Манхэттене и в Хэмптонсе.

Дом Джей Ло занимает более трех гектаров земли в престижном районе Бель-Эйр

6. Том Круз

$59 миллионов, Теллурайд, Колорадо

Особняк Тома Круза из камня и кедра в Колорадо занимает площадь почти в 130 гектаров. Внутри есть четыре спальни в классическом горном стиле, каменные камины, спа. На территории также есть гостевой дом с тремя спальнями, офисное помещение и гараж на три машины. Рядом с домом находится лес, граничащий с национальным парком, спортплощадка и трасса для мотоциклов и снегоходов.

Отметим, что в конце марта Том Круз выставил на продажу свое имение за $39,5 млн. Но это не первая попытка актера распрощаться с поместьем. Семь лет назад он уже пытался продать этот дом за $59 млн.

Том Круз не раз пытался продать свой шикарный особняк в классическом горном стиле

7. Опра Уинфри

$85 миллионов, Монтесито, Калифорния

Опра Уинфри ведет собственное ток-шоу с 1986 года, которое обожают люди со всего мира. Невероятно большие гонорары и состояние в $2,7 млрд позволили ей купить дом за 85 миллионов долларов в живописном районе Монтесито. В нем есть 14 ванных комнат, 10 каминов, сад, кинотеатр и шесть спален. Также на участке стоит огромный гостевой дом и конюшня. Имеется и собственное озеро, запрудненное редкими видами рыб. По слухам, Опра потратила целое состояние на ремонт, чтобы каждая комната дома имела свой собственный, уникальный и неповторимый, дизайн.

Опра Уинфри приобрела дом за 85 миллионов долларов в живописном районе Монтесито

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