Як виглядають найдорожчі будинки Джей Ло, Вілла Сміта, Опри Вінфрі та інших найбагатших зірок світу. Фото

Жити в розкоші мріє більшість, однак лише одиницям дістається справжнє багатство, яке дозволяє придбати нерухомість за десятки мільйонів доларів.

Найчастіше знаменитості, у яких лежать на банківському рахунку мало не мільярди, можуть дозволити собі вести такий спосіб життя. OBOZREVATEL дізнався, який вигляд мають найдорожчі маєтки та квартири голлівудських зірок.

1. Тейлор Свіфт

$ 17,8 мільйона, Вотч-Гілл, Род Айленд

До 31-го року американська співачка Тейлор Свіфт придбала нерухомість, загальна вартість якої перевищила суму в 84 мільйони доларів. У артистки є десятки будинків у різних куточках штатів: кілька таунхаусів у Нью-Йорку, один із яких співачка придбала за 18 мільйонів доларів, будинок із сімома спальнями й два пентхауси за 20 мільйонів у Манхеттені, старий будинок у знаменитому районі Беверлі-Хіллз, сучасний маєток у Лос-Анджелесі за 1,8 мільйона доларів і окремий котедж для батьків. Слід відзначити, що пляжний маєток на Род-Айленді площею понад 1 000 кв. м співачка придбала за 17,8 мільйона доларів. За розкішним білим фасадом у традиційному американському стилі ховаються сім спалень, дев'ять ванних кімнат, два камінні зали та домашній кінотеатр.

За розкішним фасадом ховається безліч просторих кімнат і домашній кінотеатр

2. Сара Джессіка Паркер

$ 18,25 мільйона, Бріджгемптон, Нью-Йорк

Зірка серіалу "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер придбала затишний заміський котедж недалеко від Нью-Йорка. Над його внутрішнім оздобленням працював давній приятель акторки Ерік Г'юз. Своїм улюбленим місцем актриса вважає їдальню, яку дизайнер виконав у білосніжній гамі. Всередині є кілька спалень і багато місця для дітей, а також власний вихід до пляжу.

Пляжний будиночок Сари Джесіки Паркер обійшовся їй у 18.25 мільйона доларів

3. Вілл Сміт

$ 20 мільйонів, Калабасас, Каліфорнія

Будинок Вілла Сміта площею понад 2300 квадратних метрів розташований у мальовничому місці Калабасас, штат Каліфорнія. У ньому є все, про що тільки можна мріяти: власне озеро, поле для гольфу, тенісні корти, баскетбольний майданчик, басейн, стайня і тренажерний зал. Маєток виконаний у стилі ранчо, а в інтер'єрі з'єднується цілих три архітектурні стилі: марокканський, іранський і середземноморський. У будинку навіть є власний поштовий індекс, який належить Віллу Сміту.

Маєток виконаний у стилі ранчо, а в інтер'єрі з'єднуються цілих три архітектурні стилі

4. Арнольд Шварценеггер

$ 23,5 мільйони, Брентвуд, Каліфорнія

Арнольд Шварценеггер після завершення акторської кар'єри став губернатором Каліфорнії, що дозволило йому стати власником одного з найдорожчих будинків знаменитостей у світі. У його маєтку в престижному районі Лос-Анджелеса є 7 спалень, 10 ванних кімнат, басейн і величезний тенісний корт. Арні купив цей маєток після розставання з Марією Шрайвер і вибрав його постійним місцем проживання після розлучення. До того ж у колишнього "Термінатора" є ще щонайменше три об'єкти нерухомості в різних куточках США.

У його маєтку в престижному районі Лос-Анджелеса є 7 спалень, 10 ванних кімнат, басейн і величезний тенісний корт

5. Дженніфер Лопес

$ 40 мільйонів, Бель-Ейр, Каліфорнія

Неймовірний будинок Дженніфер Лопес займає понад три гектари землі в престижному районі Бель-Ейр. В оселі акторки є сім спалень і 13 санвузлів, басейн, амфітеатр і безліч просторих кімнат у класичному стилі. Сад на задньому дворі будинку є екзотичним раєм із невеликою відкритою зоною відпочинку, що відмінно підходить для вечірок і розваг. Також у Лопес є нерухомість на Манхеттені й у Хемптонсі.

Будинок Джей Ло займає понад три гектари в престижному районі Бель-Ейр

6. Том Круз

$ 59 мільйонів, Теллурайд, Колорадо

Маєток Тома Круза з каменю і кедра в Колорадо займає площу майже в 130 гектарів. Усередині є чотири спальні в класичному гірському стилі, кам'яні каміни, спа. На території також є гостьовий будинок із трьома спальнями, офісне приміщення і гараж на три машини. Поруч із будинком розташований ліс, що межує з національним парком, спортмайданчик і траса для мотоциклів і снігоходів.

Відзначимо, що в кінці березня Том Круз виставив на продаж свій маєток за $39,5 млн. Але це не перша спроба актора розпрощатися з маєтком. Сім років тому він уже спробував продати цей будинок за $59 млн.

Том Круз неодноразово намагався продати свій розкішний маєток у класичному гірському стилі

7. Опра Вінфрі

$ 85 мільйонів, Монтесіто, Каліфорнія

Опра Вінфрі веде власне ток-шоу з 1986 року, яке обожнюють люди з усього світу. Неймовірно великі гонорари й статок у $ 2,7 млрд дозволили їй купити будинок за 85 мільйонів доларів у мальовничому районі Монтесіто. У ньому є 14 ванних кімнат, 10 камінів, сад, кінотеатр і шість спалень. Також на ділянці стоїть величезний гостьовий будинок і стайня. Є і власне озеро з рідкісними видами риб. Із чуток, Опра витратила купу грошей на ремонт, щоб кожна кімната будинку мала власний унікальний і неповторний дизайн.

Опра Вінфрі придбала будинок за 85 мільйонів доларів у мальовничому районі Монтесіто

OBOZREVATEL раніше публікував: