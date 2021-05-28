Как выглядят самые богатые наследники миллиардеров мира. Фото

Мы привыкли представлять, что дети миллиардеров купаются в роскоши, учатся в самых престижных университетах мира и запросто могут купить себе целый остров, чтобы хорошо провести выходные.

Но мало кто знает, что некоторые олигархи воспитывают своих детей в строгости, не только не позволяя им тратить деньги направо и налево, но и даже пользоваться гаджетами и сидеть в соцсетях. OBOZREVATEL решил разобраться, как отличается реальная жизнь детей олигархов от кино, и как вообще сейчас выглядят самые богатые наследники в мире.

Дженнифер, Рори и Фиби Гейтс – дети сооснователя Microsoft

У Билла и Мелинды Гейтс, чей развод вскоре станет самым дорогим в мировой истории, трое детей – Дженнифер, Рори и Фиби. Из-за того, что Гейтсы решили отдать большую часть своего почти 130-миллиардного состояния на благотворительность, у наследников осталось не так-то много средств.

При этом, старшая дочь Гейтсов Дженнифер решила добиться всего сама. Ей 21 год, она учится в Стэнфорде и профессионально занимается конным спортом. Девушка даже вошла в топ лучших наездников в Америке (Дженнифер заняла 16 место в списке). И несмотря на то, что ее отец основатель Microsoft, девочке в детстве нельзя было пользоваться технологиями.

Единственному сыну Гейтса Рори исполнилось 18. Он окончил школу Лэйксайд, в которую сейчас ходит его младшая сестра. Мелинда Гейтс разместила запись в Instagram в честь совершеннолетия сына, назвав его поборником феминизма и любителем головоломок.

Младшую дочь сооснователя Microsoft зовут Фиби, и ей 15 лет. Она учится в частной школе Лэйксайд в Сиэтле. Известно, что стоимость обучения в этом образовательном учреждении составляет всего 33 тысячи долларов в год.

Меган Эллисон – дочь сооснователя Oracle

Ларри Эллисон, сооснователь Oracle, был женат четыре раза. От третьей жены, Барбары Буте, у него есть двое детей. Барбара, в основном, заботилась о детях в одиночку. Так, дочери Меган она платила по 5 долларов в неделю за помощь по дому.

Но в 2011 году, когда девушке исполнилось 25 лет, отец подарил ей многомиллионное наследство. На эти средства Меган открыла кинокомпанию Annapurna Pictures и со временем стала одним из самых влиятельных независимых кинопродюсеров в Голливуде. Ее фильмы были несколько раз номинированы на Оскар ("Она", "Афера по-американски" и другие).

Дэвид Эллисон – сын сооснователя Oracle

Брат Меган, 38-летний Дэвид Эллисон тоже работает кинопродюсером. Он основал кинокомпанию Skydance Media, которая сделала такие блокбастеры, как "Терминатор: Генезис", "G.I. Joe: Бросок кобры 2", "Война миров Z", "Миссия невыполнима: Племя изгоев" и "Стартрек: Бесконечность".

Юность Эллисона-младшего была захватывающей. Парень, еще до того, как ему стукнуло 16, научился управлять самолетом и даже получил лицензию коммерческого пилота. Отец парня, Ларри Эллисон, посчитал, что сын так быстрее повзрослеет, если будет летать в реальности, а не на приставке.

Антуан, Александр, Фредерик и Жан – сыновья главы LVMH

Старшему сыну Арно Антуану 43 года. Он является гендиректором компании Berluti, производящей мужскую одежду, обувь и аксессуары. Продажи бренда под его руководством выросли в три раза. Также старший Арно известен отношениями с супермоделью Натальей Водяновой. В браке у них родилось двое сыновей.

Александр Арно после окончания университета убедил владельца Rimova продать ему фирму, которая впоследствии стала частью LVMH, а он сам – ее директором.

Также известно, что 29-летний Александр дружит с Эваном Шпигелем – сооснователем Snapchat. Тот отзывался о своем приятеле как о "креативном парне, который постоянно думает о развитии бренда".

26-летний Фредерик Арно – директор по стратегии и цифровым технологиям швейцарского производителя часов TAG.

Младший сын Жан пока не занимает официальной должности в семейной империи.

Дельфин – дочь главы LVMH

Единственная дочь Дельфин Бернара Арно является вице-президентом бренда Louis Vuitton. До этого она работала в модном доме Christian Dior. Дельфин все хвалили за работоспособность и за преданность компании, поскольку она работала даже в последние дни перед родами.

Сьюзан, Говард и Питер – дети главы Berkshire Hathaway

Дети Уоррена Баффета росли как и их сверстники – делали работу по дому, подрабатывали на школьных каникулах и ездили на автобусе. Баффет решил оставить им ровно столько денег, чтобы они не бедствовали и могли заниматься чем хотят в жизни, и не шли по его стопам.

В результате в компании отца работает только средний сын Говард. Он входит в состав директоров Berkshire Hathaway.

Старшая дочь Баффета Сьюзан занимается работой в своем благотворительном фонде по борьбе с бедностью.

Младший сын Питер стал музыкантом и композитором музыки для фильмов. Он даже получил престижную награду "Эмми" за саундтрек к документальной ленте "Висконсин: американский портрет".

Сандра, Маркос и Марта – дети сооснователя Inditex (Zara, Pull & Bear, Bershka)

Ортега – самый непубличный миллиардер из первой десятки Forbes. О его детях немного информации в интернете. Известно лишь то, что его дочь от первой жены Сандра стала самой богатой женщиной Испании, получив крупное наследство. Она занимается благотворительным фондом и помогает людям с инвалидностью. Свое дело жизни она выбрала неспроста: у ее брата Маркоса диагностировали ДЦП.

Младшая дочь Марта работает в Zara Women на должности старшего креативного консультанта. Недавно она вышла замуж за сына известного испанского модельера Карлоса Торретта, а их свадьба стала самым громким событием в стране. По всей видимости, именно Марта станет наследницей отцовской империи Inditex.

Джорджина – дочь сооснователя Bloomberg

Джорджина, как и старшая дочь Гейтса, посвятила свою жизнь конному спорту. Она не только ежегодно пополняет коллекцию своих кубков и медалей, но и пишет книги о конном шоу.

Кроме того, она поддерживает благотворительный фонд Аманды Херст Friends of Finn и участвует в различных проектах по защите животных.

Холли и Сэм – дети основателя Virgin Group

Дети британского бизнесмена Ричарда Брэнсона, состояние которого оценивается в 16,6 миллиарда долларов, также занимаются благотворительностью и бизнесом.

Так, Холли изначально хотела стать врачом, но поняла, что это не ее. После уговоров отца, девушка решила попробовать себя в бизнесе и через короткое время уже возглавила благотворительное подразделение компании отца, а также стала создателем благотворительной организации Big Change.

Но несмотря на многомиллионное состояние, девушка с радостью может взять билет в экономкласс или остаться на ночь в дешевой гостинице.

А вот сын Брэнсона Сэм решил посвятить свою жизнь киноиндустрии. Парень владеет киностудией Sundog Pictures, которая снимает документальные фильмы. В жизни он ярый поклонник йоги и медитаций.

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