Как изменились Дуров, Баффет и другие миллиардеры с тех пор, как стали богатыми. Фото

Десятки лет назад герои этого рейтинга еще не подозревали о том, что когда-то будут купаться в миллиардах долларов.

Так, Павел Дуров был обычным способным учеником и отличником в университете, пока не создал свою социальную сеть, а молодой Ларри Эллисон и вовсе вынужден был дважды отказаться от идеи получить высшее образование. OBOZREVATEL собрал истории и фотографии самых богатых и известных миллиардеров до того, как они заработали свое состояние.

Бернар Арно, глава LVMH

Владельца Dior и Louis Vuitton называют человеком, не принимающим слова "нет" и не желающим проигрывать. Эти качества помогли Бернару Арно построить модную империю, которая стала символом французской роскоши, и создать состояние более чем в $100 млрд.

Но начинал он с работы в строительной компании своего отца. В 1979 году он сменил своего отца на посту президента компании, а в 1984 году, обзаведшись старшим надежным партнером, приобрел компанию по производству предметов роскоши Financière Agache, а затем взял под контроль текстильную компанию. Так, покупая акции и активы компаний, Арно стал владельцем престижного бренда Christian Dior, Celine, Kenzo, парфюмерной фирмы Guerlai и многих других.

Уоррен Баффет, глава Berkshire Hathaway

Один из самых успешных и самых богатых инвесторов и один из самых богатых людей мира сколотил себе состояние, скупая "дешевые" акции. При этом, Баффет проявил интерес к бизнесу и инвестированию еще в юности, продавая жевательную резинку, бутылки Coca-Cola и еженедельные журналы от двери до двери. В 11 лет Уоррен впервые попробовал себя на бирже, а в 13 подал свою первую декларацию о доходах.

Павел Дуров, создатель "Вконтакте" и "Telegram"

Будущий миллиардер уже в 11 лет решил заниматься программированием. Павел Дуров в юности внешне напоминал обычного ботаника, а в университетские годы уже начал лысеть. Создав соцсеть "Вконтакте" и мэссенджер "Telegram", что сделало его богатейшим предпринимателем в России, он в 2014 году покинул пост главного в социальной сети "Вконтакте" и уехал из своей страны в Дубай, заявив, что больше никогда не вернется.

Ларри Пейдж и Сергей Брин, создатели Google

Интернет-поисковик, которым сейчас пользуются во всем мире, был придуман Брином и Пейджем в калифорнийском гараже в 1998 году. Меньше, чем за 20 лет, Google превратился в глобальную технологическую корпорацию. Компания начала выпускать телефоны и даже беспилотные автомобили. В 2019 году Ларри и Сергей отошли от управления бизнесом, заявив, что Alphabet и Google более не нуждаются в CEO и президенте.

Ларри Эллисон, бывший генеральный директор Oracle

Сооснователь компании Oracle – одного из крупнейших в мире создателей программного обеспечения, владеет состоянием в 101,7 миллиарда. Однако, Элиссон даже не получил высшее полное образование. Он проучился всего год в Иллинойском университете, но отчислился после первого курса, когда умерла его приемная мать. После поступил в Чикагский университет, но бросил учебу.

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