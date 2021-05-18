Как выглядели Илон Маск, Джефф Безос и другие миллиардеры до того, как стали богатыми. Фото

Если бы кто-то увидел этих парней в молодости, вряд ли поверил бы, что уже в скором времени они станут сказочно богаты и знамениты на весь мир.

В свои 20-25 лет ни Илон Маск, ни Марк Цукерберг не были избалованы успехом, но тем не менее добились значительных высот. OBOZREVATEL собрал истории и фотографии IT-миллиардеров до того, как они заработали свое состояние.

Марк Цукерберг

Социальная сеть Марка Цукерберга впервые начала приносить прибыль после пяти лет кропотливого труда. Он так и не окончил ни одну из выбранных специальностей (психология и компьютерные науки) и бросил учебу, чтобы работать над своим проектом thefacebook.com в полный день. Когда Цукербергу исполнилось 25 лет в 2009-м, Facebook впервые начал приносить прибыль и преодолел рубеж в 300 миллионов пользователей. Через год Time назвал его "Человеком года".

Билл Гейтс

Маленький Билл еще в начальной школе настолько увлекся компьютерами, что пропускал важные уроки и до позднего вечера сидел в компьютерном классе. После колледжа он поступил в Гарвард на юриста, но бросил учебу в 20 лет, чтобы заняться развитием своей компании Microsoft.

Джефф Безос

Сейчас он – богатейший человек мира, а в прошлом – обычный работник McDonald's. Но в отличие от других студентов, которые подрабатывали, подавая бургеры и картошку фри, Джефф, получив такой рабочий опыт, понял, что следующей его карьерной точкой будет только собственная компания. Тогда же он открыл образовательный лагерь Dream Institute, который принес ему первый заработок.

Илон Маск

В возрасте десяти лет Илон получил в подарок свой первый компьютер Commodore VIC-20 и научился на нем программировать. Он начал зарабатывать свои первые деньги уже в 12 лет, но настоящим стартом к успеху стала программа PayPal – система оплаты и перевода средств в интернете. Однако мало кто знает, что уже в начале двухтысячных Маск начал лысеть. К тому времени, когда о нем узнал мир, миллиардер успел сделать пересадку волос и изменить свой стиль в лучшую сторону.

Джек Ма

Джек Ма заваливал один за другим экзамены в школе и уходил ни с чем с десятков собеседований. Создатель AliExpress до сих пор не дружит с математикой. Но он преодолел все трудности и смог создать гиганта Alibaba, что сделало его богатейшим предпринимателем Китая. В одном из своих интервью он рассказывал, что в Китае невозможно добиться успеха, если у тебя нет связей, политического веса или богатства. Любопытно, что ничего этого у Джека Ма не было.

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