Носят одну и ту же одежду и летают эконом-классом: миллиардеры, которые отказались от роскоши

Люди привыкли воспринимать миллиардеров, как таких, которые ни в чем себе не отказывают, летают в офис на частном самолете, отдыхают на собственном острове и носят вещи от кутюр.

Однако, не всем известно, что даже самые влиятельные акционеры предпочитают автомобилю велосипед, а шикарному смокингу – старую футболку и джинсы. OBOZREVATEL собрал некоторые факты о жизни западных магнатов, которые ездят на старом авто, работают с утра до ночи и отдают большую часть состояния на благотворительность.

Возраст: 60 лет

Род деятельности: генеральный директор компании Apple

Состояние: $ 1,504 млрд долларов

Миллиардер вырос в обычной семье: отец был портовым рабочим, мать – домохозяйкой. Это сильно повлияло на его характер. В свои 60 лет он остался демократичной натурой: скромно одевается, отдает предпочтение поездкам на велосипеде или пешим прогулкам по национальному парку Йосемити. Любимой маркой обуви Кука являются кроссовки Nike. Кроме того, Тим не ест мясо. Также известно, что несколько лет назад миллиардер купил особняк за $2 млн в Пало-Альто. Это считается достаточно скромной покупкой для главы корпорации мирового масштаба.

Ян Кум

Возраст: 44 года

Род деятельности: создатель мессенджера WhatsApp

Состояние: $ 9,2 млрд

Ян Борисович родился в Киеве. Еще в детстве эмигрировал с бабушкой и мамой в США. Кум разбогател буквально с нуля после того, как его проект выкупил Facebook за $ 19,3 млрд. Однако, он не стал сорить деньгами, отдал часть на благотворительность, а остальные старается вообще не тратить. Миллиардер пользуется возможностью летать за счет бонусных миль авиакомпаний и экономить при любой другой возможности.

Пьер Омидьяр

Возраст: 53 лет

Род деятельности: основатель eBay, eShop Inc.

Состояние: $ 12,3 млрд

Сервис eBay в 1998 году принес Омидьяру $ 8,1 млрд, однако это не изменило его образ жизни. О своем состоянии Пьер говорит так: "Мы пропустили стадию "просто богачи" и сразу перешли на уровень "баснословное богатство". Я понял, что теперь могу купить не просто дорогую машину, а все дорогие машины, до каких только смогу дотянуться". По словам миллиардера, такие покупки уже не проносят ему удовлетворения.

Джим Уолтон

Возраст: 72 лет

Род деятельности: наследник Walmart

Состояние: $ 54,6 млрд

Младший сын Сэма Уолтона, основателя сети оптовой и розничной торговли Walmart, сейчас контролирует почти половину акций компании. При этом, миллиардер живет в небольшом городке штата Арканзас, управляет финансами семьи в скромном офисе и водит 18-летний автомобиль Dodge Dakota.

Возраст: 36 лет

Род деятельности: основатель и CEO Facebook

Состояние: $ 100 млрд

В 2008 году 24-летний бизнесмен стал самым молодым миллиардером мира, однако свой образ жизни богач решил не менять. Он ходит в простых футболках и джинсах уже больше десяти лет, долгое время ездил на бюджетных автомобилях Acura TSX и Volkswagen. Его философия жизни – минимализм, поэтому он вкладывает деньги в свой рост, а не в вещи, которые не имеют для него никакой ценности. При этом, летом 2020 года состояние основателя и Facebook превысило $100 млрд.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как менялся основатель Facebook за свою жизнь. Цукерберг неоднократно характеризовал себя как хакера по призванию. Будущий миллиардер пропускал занятия в университете на психологическом факультете ради курсов IT.