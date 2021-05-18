​​​​​​​Заплатили за любовь миллиарды: громкие разводы Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других богатейших людей мира

Иногда люди заключают браки по расчету, чтобы уберечь себя от голодной старости. Но миллиардеры – это ведь исключения из правил. Они живут со своими супругами десятки лет и разводятся уже в пожилом возрасте.

Так, мир всколыхнул развод одной из самых крепких и богатых пар современности – 65-летнего Билла и 56-летней Мелинды Гейтс. Поговаривают, что развод будет стоить основателю Microsoft не менее миллиарда отступных. OBOZREVATEL собрал самые известные разводы среди миллиардеров, которые обошлись им в сотни миллионов долларов.

1. Рой и Патриша Дисней: $600 млн

Рой и его жена развелись после 52 лет брака, когда им уже было за 70. Состояние Роя, племянника Уолта Диснея, оценивалось тогда в $1,3 млрд. В ходе развода ему пришлось распрощаться почти с половиной этой суммы. Через год после дорогостоящего разрыва Рой женился на писательнице и продюсере Лесли Демьюз, а еще через год скончался. В 2012-м умерла Патриша.

2. Стив и Элейн Винны: $850 млн

Развод сооснователей сети курортов-казино Wynn Resorts в 2010 году лишил Стива крупной суммы. Так, по решению суда, Элейн, член совета правления с 2002-го, получала 11 млн акций, стоивших на тот момент около $795 млн. Стив также продал ценных бумаг в том году на $114 млн, – часть их, если не все, отошла в рамках сделки к Элейн. Покинув должность генерального директора и президента в 2018 году на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, которые сам Стив отвергает, он продал все свои акции.

3. Гарольд Хэмм и Сью Энн Арналл: $975 млн

Судебные разбирательства нефтяного магната Гарольда Хэмма и его супруги Сью Энн длились три года. Поскольку брачного контракта не было, миллиардер просто выписал ей чек на сумму $974 790 317,77 со своего счета в Morgan Stanley. Она занесла средства на свой счет, но позже ей стало этого мало. Сью подала иск, по которому запросила большую часть состояния Гарольда – почти 14 миллиардов, однако его отклонили по ходатайству миллиардера.

4. Берни и Славика Экклстоуны: $1,2 млрд

Бывший владелец "Формулы-1" Берни Экклстоун в результате развода с женой потерял 1,2 миллиарда долларов. Славика была младше его на 28 лет. Благодаря отступным она стала одной из самых богатых женщин в Великобритании.

5. Билл и Сью Гроссы: $1,3 млрд

Сью подала на развод и со скандалом стала миллиардером, а вот ее бывший муж этого статуса лишился. Так, Билл Гросс, основатель инвестиционной фирмы PIMCO, отдал супруге во время бракоразводного процесса $1,3 млрд. В эту сумму вошел и дом за $36 млн в калифорнийском Лагуна-Бич, произведения искусства и три кошки.

6. Билл и Мелинда Гейтсы: предполагаемая сумма – не менее $3 млрд

В мае 2021 года основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс официально подтвердил развод с женой Мелиндой, с которой они прожили вместе 27 лет. Причина так до сих пор и осталась размытой. Миллиардер утверждает, что они с женой уже не могут развиваться как пара. Интересно, что состояние Билла Гейтса оценивается в почти 130 миллиардов долларов, поэтому его развод с женой Мелиндой может стать самым дорогим в мировой истории.

Кроме того, по законам штата Вашингтон, где проживают супруги, в случае развода семейное состояние положено делить поровну, так что Мелинда может стать самой богатой женщиной планеты.

7. Джефф Безос и Маккензи Скотт: $35 млрд

Пара познакомилась, когда оба работали в нью-йоркском хедж-фонде D.E. Shaw. После переезда в Сиэтл Маккензи помогала Джеффу ставить на ноги Amazon. Когда они решили развестись в апреле 2019 года, бывшая жена получала 4% акций Amazon в обращении. Тогда эти активы оценивались в более $35 млрд, а сейчас – на 75% больше в связи с подорожанием ценных бумаг Amazon. По завершении бракоразводного процесса Маккензи, в 2020-м сменившая фамилию на Скотт, стала одной из самых богатых женщин в мире. И возможно, одной из самых счастливых, поскольку вышла замуж за школьного учителя своих детей.

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