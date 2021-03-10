Как выглядят особняки Олега Скрипки под Киевом: опубликованы фото и видео

В сети показали, как выглядят дома известного певца, лидера группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки. Так, у музыканта есть два особняка.

Один из них находится в Киеве в Голосеевском лесу, а другой – в селе Козаровичи Киевской области, где построен этнодом и баня. Об этом сообщил на YouTube-канале телеканал Кyiv Live (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, основное его жилье – в Голосеевском лесу, в 10 км от Крещатика. Здесь тихо, уютно, а рядом почти нет соседей.

Для детей в этом месте есть множество развлечений – ферма с пони и лошадьми, лыжная траса и озера.

Отмечается, что многие знатоки истории Киева называют эту местность сакральной. По их мнению, там есть тайные порталы, целебная купель и энергетические места силы.

Кроме того, въезд к дому Скрипки огражден шлагбаумом, а вокруг самого жилья нет привычного высокого забора. Так, на снимках видно, что во дворе певца находятся дрова для камина, на дверях гаража есть стильные кованные элементы, на окнах сделаны ставни, а крыша – с дерева.

Напомним, ранее лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка снял клип на песню "TWO COLORS" ("Два кольори"), где продемонстрировал свой новый образ. Знаменитость решил сменить имидж и перекрасил волосы.

Как сообщал OBOZREVATEL: