Как выглядят особняки Олега Скрипки под Киевом: опубликованы фото и видео

София Ковнир
София Ковнир
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Как выглядят особняки Олега Скрипки под Киевом: опубликованы фото и видео

В сети показали, как выглядят дома известного певца, лидера группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки. Так, у музыканта есть два особняка.

Один из них находится в Киеве в Голосеевском лесу, а другой – в селе Козаровичи Киевской области, где построен этнодом и баня. Об этом сообщил на YouTube-канале телеканал Кyiv Live (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, основное его жилье – в Голосеевском лесу, в 10 км от Крещатика. Здесь тихо, уютно, а рядом почти нет соседей.

Для детей в этом месте есть множество развлечений – ферма с пони и лошадьми, лыжная траса и озера.

Есть ферма с пони и лошадьми
Дом Скрипки в Голосеевском лесу

Отмечается, что многие знатоки истории Киева называют эту местность сакральной. По их мнению, там есть тайные порталы, целебная купель и энергетические места силы.

Дом певца Олега Скрипки
Как выглядит особняк Скрипки

Кроме того, въезд к дому Скрипки огражден шлагбаумом, а вокруг самого жилья нет привычного высокого забора. Так, на снимках видно, что во дворе певца находятся дрова для камина, на дверях гаража есть стильные кованные элементы, на окнах сделаны ставни, а крыша – с дерева.

Напомним, ранее лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка снял клип на песню "TWO COLORS" ("Два кольори"), где продемонстрировал свой новый образ. Знаменитость решил сменить имидж и перекрасил волосы.

Во дворе певца находятся дрова для камина
Въезд к дому Скрипки огражден шлагбаумом
На дверях гаража есть стильные кованные элементы
Этнодом Скрипки в селе Козаровичи
Второй дом Скрипки в Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL:

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