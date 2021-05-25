Как выглядят миллиардеры, заработавшие состояние на вакцинах от COVID-19. Фото

С начала пандемии коронавируса как минимум девять человек стали долларовыми миллиардерами. Их акции выросли за счет роста спроса на вакцины от COVID-19.

По оценкам альянса, их совокупное состояние составляет $19,3 млрд. Активисты отмечают, что этих денег хватило бы на полную вакцинацию всех людей в беднейших странах мира. OBOZREVATEL узнал, как выглядят и чем занимаются "новоиспеченные" миллиардеры, сколотившие состояние на фармацевтических компаниях за рекордно короткое время.

1. Стефан Бансель

Состояние генерального директора американской компании Moderna Стефана Банселя по данным на апрель 2021 года оценивается в $4,3 миллиарда.

Так, Moderna первая в 2020 году начала в Сиэтле испытания вакцины против COVID-19 на людях. Когда ВОЗ объявила о пандемии, состояние Банселя оценивалось примерно в $720 млн. С тех пор акции Moderna выросли в сотни раз, сделав француза Стефана Банселя миллиардером.

2. Угур Шахин

На втором месте сооснователь и руководитель немецкой BioNTech Угур Шахин. Он с начала вакцинации заработал $4 миллиарда. Шахин является врачом-иммунологом, специализирующимся на исследованиях рака. До того, как основал компанию, работал профессором экспериментальной онкологии в медицинской клинике при Университете Майнца.

3. Тимоти Спрингер

Иммунолог и инвестор Moderna заработал за время пандемии $2,2 миллиарда. Раньше Спрингер был преподавателем в Гарварде и ученым до мозга костей. 10 лет назад он поверил в молодую биотехническую компанию и вложил в нее свои средства – 5 миллионов долларов. Благодаря этой сделке сейчас бывший профессор стал миллиардером.

Моя философия заключается в том, чтобы инвестировать в то, в чем вы разбираетесь. А я ученый до мозга костей и люблю открывать новое.

4. Нубар Афеян

Председатель совета директоров Moderna также вошел в число "ковидных" миллиардеров, сколотив состояние на компаниях "Flagship Pioneering" и "Moderna Therapeutics". Также Афеян является соучредителем гуманитарной инициативы "Аврора".

5. Хуан Лопес-Бельмонте

Председатель компании ROVI, которая производит упаковку для вакцины Moderna, также попал в топ миллиардеров. Его состояние оценивается в $1,8 миллиардов.

6. Роберт Ленджер

Ленджер также "приложил руку" к созданию популярной вакцины Moderna. Его состояние за последний год выросло до 1,6 миллиарда долларов. Ленджер имеет ученую степень в области биомедицины и биотехнологий и множество престижных наград и медалей. Также он входит в Национальную академии наук США и Королевскую инженерную академию наук Великобритании.

7. Чжу Тао

Чжу Тао – соучредитель и главный научный сотрудник китайской фармкомпании CanSino Biologics. Его состояние оценивается сейчас в 1,3 миллиарда долларов. Чжу был назначен исполнительным директором CanSino Biologics еще в начале 2009 года. В последний год он отвечает за руководство исследованиями и разработками вакцин для компании, а также курирует управление нормативными и клиническими вопросами.

8. Цю Дунса

Чуть меньше, чем Чжу Тао, заработал другой создатель вакцины от CanSino Biologics и старший вице-президент компании. Его счет в банке насчитывает 1,2 миллиарда долларов. Он в первую очередь отвечает за консультирование по вопросам бизнеса и стратегического развития CanSino Biologics. На один миллион меньше заработала Мао Хуайхуа – еще одна соучредительница и старший вице-президент CanSino Biologics.

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