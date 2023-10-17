Как выглядит жена и сын Сергея Сивохо, которых он редко показывал, и чем они занимаются

Шоумен и экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, окторый умер 17 октября от хронической болезни легких в Германии, редко показывал семью. Избранница звезды – Татьяна Сивохо – работала с мужем над его делами и рекламировала деятельность Национальной платформы восстановления и единства.

Она публично не прокомментировала трагическую новость, а соцсети украинки уже несколько месяцев неактивны. OBOZ.UA расскажет, что известно о семейной жизни артиста (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Свою избранницу известный юморист и ведущий публично представил только в 2016 году, однако свадьбу влюбленные сыграли задолго до этого.

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Они познакомились на телевидении. Возлюбленная Сивохо в свое время работала ведущей телевизионных новостей. У пары в 2020 году родился сын Савва. Сейчас наследнику артиста 22 года, однако он не ведет публичный образ жизни.

7 лет назад Савва Сивохо увлекался компьютерными играми и планировал виртуальный бизнес.

В 2019 году, когда шоумен пошел в политику, журналисты "Знай.UA" расспросили его жену о деятельности пары. Тетяня Сивохо назвала себя "домохозяйкой", но заверила, что помогает мужу в его делах, оставаясь в тени.

Семья не часто появлялась на публике, однако общие фото на странице Татьяны с мужем есть. В последний раз бывшая ведущая новостей публиковала фото избранника весной 2022 года, когда он волонтерил в Киевской области. Летом она обновила главное фото.

Напомним, накануне российские СМИ распространили новость о том, что украинец умер на территории оккупированного Донецка. OBOZ.UA удалось выяснить, что артист лечился в Германии, но его организм не выдержал хронической болезни легких.

Как выглядел комик за несколько месяцев до смерти – смотрите здесь. Также OBOZ.UA подробно расписывал, куда исчез Сергей Сивохо и почему почти не вел публичную жизнь после 24 февраля 2022 года.

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