Как выглядел Сергей Сивохо за полтора месяца до смерти и чем он болел. Фото

Утром 17 октября стало официально известно о смерти игрока КВН, украинского телеведущего Сергея Сивохо. Сердце 54-летнего шоумена остановилось в 5:40 утра в Германии. Последнее публичное фото Сивохо было размещено на его странице в Facebook 24 августа – почти за два месяца до смерти.

На снимке телеведущий в сине-желтой тенниске показывает тризуб в честь Дня Независимости Украины. На фотографии худой Сивохо не похож сам на себя.

Он поделился, что лишние кило начал набирать еще в детстве: в возрасте шести лет Сергею диагностировали бронхит с астматическим компонентом. Предназначенное гормональное лечение привело к набору веса.

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В 2017-м телеведущий страдал язвой желудка, из-за чего потерял 3 литра крови. Поэтому артисту пришлось сбросить 50 килограмм, впрочем из-за малоподвижного образа жизни, в легких накопилась жидкость. Сергей Сивохо был вынужден согласиться на искусственную комму.

После февраля 2022 года шоумен исчез с экранов. Периодически Сергей Сивохо делился в социальных сетях старыми фотографиями и поздравлениями с религиозными праздниками, но где он находился в это время – неизвестно.

Хроническое обструктивное заболевание легких, с которым, вероятно, боролся артист, занимает третье место среди ведущих причин смерти в мире. В 2019 году оно унесло жизни 3,23 миллиона человек. Обычно табачный дым становится причиной ХОБЛ, поэтому наиболее уязвимыми к болезни становятся хронические курильщики.

Ранее OBOZ.UA писал о слухах о смерти Сергея Сивохо, которую активно распространяли россияне. Некоторые из них уверяли, что шоумен скончался на территории оккупированного Донецка.

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