Как выглядит особняк 'слуги' Арахамии под Киевом: в сети показали фото и видео

В СМИ показали, как выглядит большой коттедж главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который расположен в селе Вита-Почтовая в Киево-Святошинском районе Киевской области. Там нет высокого забора и все выглядит скромно. Стоимость жилья составляет около 500 млн долларов.

Как оказалось, особняк Арахамии построен на закрытой территории возле других дорогих домов. Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале Кyiv Live (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в селе есть искусственное озеро в форме сердца, теннисные корты и частная школа. Двухэтажный особняк нардепа с панорамными окнами и стеклянной верандой, которая выходит на задний двор, имеет площадь около 300 кв. м.

Летом на территории дома Арахамия ставит батут для своих детей и множество других игрушек. Также на улице есть целый автопарк семьи, так как гараж в жилье отсутствует. Журналисты рассмотрели, что у депутата есть машина Audi Q8, Toyota Camry и бусик.

Стоит отметить, что стоимость особняка составляет около 500 млн долларов. Но, судя по декларации Арахамии, он купил его полтора года назад всего за 35 тысяч долларов.

Напомним, ранее Давид Арахамия заявил, что отдохнул на Мальдивах всего за 80 долларов (2 200 гривен) с человека за сутки. По информации в сети, он проживал в одном из самых дорогих курортных комплексов Amari Havodda Maldives, где цена за ночь стартует от 14 тысяч гривен.

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