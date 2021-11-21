Банкет в пельменной и три ящика коньяка: как женились звезды в СССР. Фото

Современные селебрити не жалеют денег на свадьбу: покупают драгоценные кольца, сразу по три платья на торжество и миллионы живых роз. А во времена СССР роскошной считалась обычная церемония в ресторане, когда пара могла позволить себе просто накормить всех родственников и друзей.

Даже советские звезды гуляли очень скромно. Например, первый свадебный банкет Аллы Пугачевой прошел в московской пельменной. Особая роскошь тоже была – Борисовна угощала гостей импортным коньяком.

OBOZREVATEL вспомнил, какими были свадебные церемонии советских знаменитостей.

София Ротару и Анатолий Евдокименко

Видео дня

Музыкант Анатолий Евдокименко влюбился вСофию Ротару еще в 1968 году, и в этом же году пара оформила отношения официально. Исполнительница на свадьбу надела скромное белое платье без декольте, а ее собранную прическу украсила длинная фата.

Алла Пугачева и Миколас Орбакас

Алла Пугачева вышла замуж впервые за артиста Миколаса Орбакаса в 1969 году. Молодожены заказали даже фотографа на праздник, но до наших дней сохранилось только одно фото из четырех.

Первый муж Примадонны вспоминал в программе "Прямой эфир", что свадьбу праздновали в пельменной. Она была роскошной, потому что привезли из-за границы три ящика коньяка. Среди приглашенных было 80 гостей.

Любовь Полищук и Валерий Макаров

Актриса Любовь Полищук и поэт Валерий Макаров поженились в 1971 году. Невесте было 22 года, она надела короткое и оригинальное платье для тех времен. Обязательным на свадебной фотосессии в СССР было групповое фото со всеми гостями.

Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков

В киноленте "Рожденная революцией" Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков сыграли супружескую пару, после чего решили пожениться и в жизни. В 1974 году они расписались в ЗАГСе в кругу нескольких свидетелей. На церемонию Наталья надела обычное белое платье, а жених – классический костюм.

Надежда Бабкина и Владимир Заседателев

Первым мужем певицы Надежды Бабкиной был барабанщик Владимир Заседателев. Пара познакомилась на одном из фестивалей, а через полгода после знакомства, в 1974-му, сыграла свадьбу. На церемонию невеста надела сдержанное белое платье с коротким рукавом, а также перчатки и фату.

Елена Проклова и Андрей Тришин

Известная актриса Елена Проклова обручилась с бизнесменом Андрем Тришиным в 1985 году. Звезда кино выбрала нежное атласное платье с квадратным вырезом. Елена не надевала фату, а просто украсила прическу белым кружевом, поскольку на третью свадьбу считалось дурным тоном надевать этот элемент наряда невесты. Жениху костюм с трудом достался: он приобрел его по талонам.

Ирина Понаровская и Вейланд Родд

Вторым мужем певицы Ирины Понаровской стал темнокожий джазовый музыкант Вейланд Родд. Громкой свадьбы у звездных супругов не было, и фото сохранилось только одно – на котором жених с бутоньеркой, а Понаровская – в красном платье с букетом цветов. Замужество звезды 80-х с американцем тогда обсуждал весь Союз.

Ранее OBOZREVATEL показывал: