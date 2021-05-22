В сети показали, как выглядели свадьбы в СССР. Фото

В Советском союзе свадьба была отдельной темой для разговоров. В то время считалось, что отказ от пышного торжества – это признак если не крайней нищеты, то явной несостоятельности. Таким образом люди любым способом пытались устроить яркий праздник.

Так, чаще всего вместо деликатесов приходилось подавать на праздничный стол самые незатейливые блюда – картофельное пюре с мясной подливой, голубцы, оливье с вареной колбасой мисками литров по 5, селедку и прочее. Иногда можно было заметить и икру, но такая роскошь была доступна в основном номенклатуре и торговым работникам. Об этом пишет "365news" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

С алкоголем тоже было все непросто, особенно, если молодым "посчастливилось" жениться в какой-нибудь очередной "сухой" закон. В итоге в ход шло все, что горело, включая самогон.

Кроме того, ни о каких живых цветах, дорогом текстиле и прочих изысках в СССР речь не шла. Зато капот арендованной свадебной Волги или Чайки неизменно венчал детский пупс, наряженный в свадебное платье. А завершала общее убранство конструкция из самодельных колец и самых недорогих лент.

По поводу подарков в Советском союзе также все было скромно. В то время дарили чайные сервизы, картинны-репродукции, настенные часы и массивные статуэтки, а родственники часто преподносили молодоженам конверты с 50 или 100 рублями.

Отдельного внимания заслуживают развлечения. Переодетые в невесту друзья жениха, сборы денег в трехлитровую банку, выкуп невесты в наскоро замаскированных стенах обшарпанного подъезда, тосты, перекатывание куриных яиц в брюках, детские слюнявчики и пустышки, а также катание тещи и свекрови на тачке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали редкое фото, на котором продемонстрировали чулки времен СССР. В то время они были одним из главных элементов одежды. В конце 50-х годов чулки состояли из борта, наголенка, пятки, следа и мыска.