Как выглядели на своих свадьбах Каменских, Дорофеева, Сумская и другие украинские звезды. Фото

Длительный брак в шоу-бизнесе – большая редкость. Обычно когда под венец идут звезды, их семейное счастье быстро трещит по швам. Однако существуют пары, которые связали свою жизнь вечными обетами и придерживаются их до сих пор.

Экс-дуэт "Потап и Настя" любят до безумия друг друга в браке уже три года, а актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк отметили серебряную свадьбу. OBOZREVATEL рассказывает о церемонии бракосочетания звездных пар, которые годами вместе.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес

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Певцы Надя Дорофеева и Владимир Дантес поженились 8 июля 2015 года. Церемония и вечеринка были в лавандовом стиле, организаторы декорировали каждую деталь цветами из Крыма.

Пара встречалась четыре года и не скрывала отношений, поэтому их свадьба была не менее публичной. Дантес делал предложение любимой трижды. Дорофеева соглашалась, но отсрочили празднование, потому что у них не было финансовой возможности организовать масштабный праздник.

На празднование молодожены пригласили не только родных и друзей, но и коллег по шоу-бизнесу. Первый свадебный танец пара исполняла под песню Дорофеевой, которую она посвятила любимому. Невеста надела длинное облегающее платье с поясом без лямок и держала в руках букет лаванды, а жених выбрал обычный черный смокинг.

Настя Каменских и Потап

Украинские исполнители Настя Каменских и Алексей Потапенко обручились 29 мая 2019 года. Церемония проходила в загородном комплексе под Киевом, ведущими были Юрий Горбунов и Катя Осадчая, а за столом сидели не менее звездные гости. Пара скрывала романтические отношения и рассказала о своем союзе в день свадьбы.

В своем блоге Каменских вспомнила, как выбирала свадебное платье. Звезда остановилась на облегающем наряде кремового цвета с глубоким декольте и прозрачной спиной.

Певица NK выбирала свадебный образ вместе с мамой и подругами. Она посоветовала невестам померить все платья, ведь подходящее сразу придется по душе.

Джамала и Сеит-Бекир Сулейманов

Певица Джамала вышла замуж 27 апреля 2017 за бизнесмена Сеита-Бекира Сулейманова. Церемония состоялась в Исламском культурном центре в Киеве, после чего был банкет на 300 гостей.

Свадьба была крымско-татарской, поскольку молодожены принадлежат к этому нацменьшинству. Наряды молодожен также традиционные: Джамала покрыла голову и плечи фатой с узорами и камнями, а Бекир надел мусульманский головной убор.

В ресторане Джамала продемонстрировала более откровенный наряд с декольте. Мужчина младше певицы на семь лет. С ним украинская исполнительница познакомилась на вечеринке общих друзей.

Юлия Санина и Валерий Бебко

Участники группы The Hardkiss Юлия Санина и Вал Бебко поженились 4 сентября 2011 года. Пара познакомилась еще в университетские годы, и сейчас их семье уже 10 лет.

Музыканты праздновали свадьбу в сине-белом стиле, а в свадебном кортеже был белый лимузин. Пара венчалась в православной церкви.

У Саниной было классическое пышное белое платье, собранная прическа с плетением и фата. Вал надел синий костюм, а невеста держала в руках букет с сине-белыми цветами.

Антонина Матвиенко и Арсен Мирзоян

Певцы Антонина Матвиенко и Арсен Мирзоян через три года отношений сыграли свадьбу 16 июня 2017 года. Украинские исполнители отметили событие под Киевом на берегу Днепра.

Брак Матвиенко и Мирзояна зарегистрировал певец Олег Винник. На празднике присутствовали близкие жениха и коллеги по шоу-бизнесу.

Певица купила два свадебных платья: одно для официальной церемонии, а другое – для празднования с гостями. Оба платья Матвиенко были белого цвета. Одно – более элегантное, по фигуре, с глубоким декольте и длинной фатой. Другое – пышное, как у принцессы.

Свадьба была с украинскими традициями: молодожены кусали свадебный торт, а невеста бросала букет.

Екатерина Бужинская и Димитар Стойчев

Певица Екатерина Бужинская со своим избранником болгарином Димитаром Стойчевым отмечали 7 годовщину со дня предложения. Свадьбу пара справила 24 апреля 2014 года. Церемония проходила в королевском стиле.

Бужинская отказалась от белого платья и современных машин. Певица предстала в образе принцессы, выбрав кремовое длинное платье с кружевом. К наряду она подобрала сдержанные украшения, а в собранную прическу добавила живые цветы. На церемонию молодожены отправились на ретро-авто.

Бизнесмен из Болгарии устроил романтическое признание на дорогом курорте на Мальдивах в День влюбленных. Пара организовала фотосессию в белых нарядах с цветами и кольцами.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк поженились 6 мая 1996 года в Киеве. К тому времени они только начинали свой творческий путь и играли в театре.

Ольга и Виталий позировали для фото в ЗАГСе и на набережной Днепра у памятника основателям украинской столицы — Кию, Щеку, Хориву и их сестре Лыбидь. Звездные супруги в 2021 году отпраздновали серебряную свадьбу, где возобновили свои брачные обеты. Через 25 лет совместной жизни они так же счастливы, как и в тот самый день.

Сумская выбрала неординарное короткое белое платье, дополнила образ фатой и перчатками. Жених был в классическом костюме бежевого цвета, а его возлюбленная держала в руках красные розы.

Ранее OBOZREVATEL писал:

Потап назвал бывшего Каменских классным. кто такой Вова Дятлов, с которым Настя чуть не погибла.