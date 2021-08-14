Джамала впервые вышла на публику с сыновьями и мужем. Фото с красной дорожки

Украинская певица Джамала вместе со своим мужем Бекиром и двумя сыновьями – 3-летним Эмиром и годовалым Селим-Гираем появилась на аллее звезд в Киеве. Знаменитости вручили именную табличку.

Так, на своей странице в Instagram Джамала опубликовала снимки с семьей со светского мероприятия и рассказала, что давно мечтала прикоснутся к звезде на Голливудской аллее славы в Лос-Анджелесе. И вот через 11 лет ее мечта ее сбылась.

"Когда-то, 11 лет назад, когда я стояла в Лос-Анджелесе на Hollywood Walk of Fame и рассматривала звезды, я сфотографировалась и визуализировала, что однажды такая появится и у меня. И вот, где я! Счастливая, благодарная и вдохновенная, ведь теперь мое имя запечатленное в центре уже родного Киева", – сообщила в фотоблоге знаменитость.

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Для светского события Джамала облачилась в короткий топ с объемными рукавами неонового цвета и в черные брюки со шнуровкой. В качестве аксессуаров артистка выбрала массивные золотые серьги, а волосы она собрала в косы.

Коротко о знаменитости:

Джамала – украинская певица и актриса крымскотатарского происхождения, народная артистка Украины, выпускница Национальной музыкальной академии Украины. Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джамала показала, как в экстремальных условиях снимали клип в украинских Карпатах. Так, во время съемок песни "Моя Земля" на вершине гор в Драгобате их постигли различные природные катаклизмы.