Потап назвал бывшего Каменских классным. Кто такой Вова Дятел, с которым Настя едва не погибла

Продюсер и рэп-исполнитель Потап заявил, что бывший возлюблений его жены Вова Дятлов, с которым она чуть не погибла, – классный парень. Сейчас у мужчин и Настей Каменских даже есть общий бизнес.

Об этом Алексей Потапенко рассказал в интервью журналистам "Зіркового шляху" на канале "Украина" во время обсуждения нового бизнеса – изготовления суши (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Потап поделился, что Вова со своим партнером по бизнесу в Николаеве открыли заведение, которое очень понравилось Каменских и ее мужу. Супруги даже предложили им открыться в Киеве, заверив, что возьмут на себя финансовые вопросы.

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Напомним, что Настя разошлась с Дятловым в 2009 году из-за того, что пара проживала в разных городах. Владимир переехал к бабушке после трагической аварии, произошедшей за три года до этого.

После одного из своих концертов Каменских с любимым и его сестрой и родителями поехали домой на одной машине. Из-за несчастного случая автомобиль перевернулся 8 раз, в результате чего семья парня погибла.

Молодые люди чудом выжили и многие годы после травмирующих событий продолжают поддерживать друг друга. Отметим, что певица также пострадала в ДТП. Она вылетела из машины, повредила голову и сильно порезала ногу.

Этой ситуации позже была посвящена ее чувственная песня "Ты ушла".

Кратко о звездах:

Потап – украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссер, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, тренер вокального шоу "Голос страны", а также основатель продюсерского центра Mozgi ENT. Заслуженный артист.

Настя Каменских – украинская певица. Завоевала популярность как участница группы "Потап и Настя". После объявления паузы группа начала сольную карьеру под псевдонимом NK.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ попал райдер Насти Каменских, который вынуждены выполнять на всех мероприятиях с ее участием. Каменских всегда просит свежие фрукты и овощи, энергетики и алкоголь.