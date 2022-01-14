Дорофеева станцевала тверк в ресторане, а Дантеса перепутали с Дамиано из Maneskin. Видео

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая вместе со своим супругом исполнителем Владимиром Дантесом отдыхает в Мексике, встретилась с российскими блогерами Анастасией Ивлеевой и Эльдаром Джараховым в ресторане и станцевала тверк. Знаменитость буквально запрыгнула на кресло и ринулась в пляс.

Соответствующее видео опубликовала на личной странице в Instagram-stories Ивлеева. В свою очередь Дорофеева также сняла ролик с участием известной в российской шоу-бизнесе блондинкой, которая повторила за ней движения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных кадрах Анастасия Ивлеева рассказала, что встретилась с Дорофеевой и Дантесом, после чего перевернула камеру и показала их. Также блогер начала напевать мелодию, под которую певица стала танцевать и даже залезла на кресло, чтобы продемонстрировать тверк. Отметим, что действия происходили в общественном месте.

Видео дня

Вскоре Надя Дорофеева опубликовала ролик "своей версии" встречи, на котором сняла Ивлееву. Блогер сначала широко улыбалась на камеру, а после также ринулась танцевать ягодицами.

Добавим, судя по видео, звезды отлично проводят время, веселятся, пьют коктейли и кушают суши.

Кроме того, на артистка вышла в stories и рассказала, что гуляя по пляжу, ее супруга Владимира Дантеса перепутали с вокалистом группы Maneskin.

"Идут рядом с нами люди только что, говорят: "Ты узнал, кто это? Это ж этот, чувак с Евровидения!", – сказала Дорофеева.

Коротко о знаменитостях:

Надя Дорофеева – 31-летняя украинская певица, дизайнер, видеоблогер. Родом из Симферополя. Экс-участница группы "Время и Стекло". С 2020 г. начала сольную карьеру и выступает под псевдонимом DOROFEEVA.

Владимир Дантес – 33-летний украинский певец, телеведущий, радиоведущий. Родом из Харькова. Экс-участник группы "ДиО.фильмы", которая распалась в 2015 году..

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Надя Дорофеева удивила фанатов своей худобой. Певица выложила эротичный снимок из отдыха в мексиканском Тулуме.