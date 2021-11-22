Потап с дредами, а Брюс Уиллис – жгучий брюнет: как выглядели лысые знаменитости в юности. Фото

Большинство мужчин боятся облысеть с возрастом, поскольку не хотят расставаться с шевелюрой. Но для некоторых лысина стала визитной карточкой и даже пропуском в мир шоу-бизнеса.

А поклонники уже так привыкли к имиджу лысых звезд, что могут не поверить, что Влад Яма был кучерявым, а Потап – с длинными вьющимися волосами. OBOZREVATEL вспомнил украинских и голливудских знаменитостей до того, как они облысели.

Павел Вишняков

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Павел Вишняков начал сниматься в кино, когда у него была короткая стрижка и русые волосы. Однако зрители привыкли видеть актера сериала "Опер по вызову" в брутальном образе. Артист уже много лет бреется на лысо.

Билли Зейн

Когда-то шевелюра актера Билли Зейна привлекала девушек. Однако с годами Зейн начал седеть, а волосы красить не хотел. Поэтому звезда "Титаника" расстался с роскошными волосами.

Василий Вирастюк

Украинский богатырь Василий Вирастюк ходит с лысиной с юности. Поэтому все поклонники помнят спортсмена именно с такой "стрижкой". В детстве у Вирастюка были русые волосы.

Сэмюэл Л. Джексон

Голливудский продюсер и киноактер Сэмюэл Джексон выглядит харизматичным и привлекательным с любой прической. Брутальная лысина придает ему шарма, и именно с этой прической он смог завоевать популярность в мире.

Потап

Украинский певец Алексей Потапенко в 18-летнем возрасте носил длинные вьющиеся волосы. Певец любил делать прически и даже заплетал дреды. Уже в юности он начинал свой творческий путь, но немногие из фанатов помнят его с шевелюрой.

Брюс Уиллис

В молодости у Брюса Уиллиса были темные волосы и даже густая борода. С годами Уиллис решил, что шевелюра прибавляет ему лет на экране, поэтому решил стать лысым. После смены имиджа 66-летний голливудский актер стал невероятно популярным.

Влад Яма

Известный украинский хореограф Влад Яма часто показывает свои фото с юности в соцсетях с шевелюрой, поскольку многие его фанаты думают, что он родился с лысиной. В 16-летнем возрасте Яма уже покорял танцевальные турниры, но носил короткую стрижку.

Дуэйн Джонсон

Когда-то Дуэйн "Скала" Джонсон также носил пышную шевелюру. У него были темные волосы, карие глаза, голливудская белая улыбка и спортивная фигура. Его внешность соответствовала всем стандартам секс-символа, однако Скала решил добавить в свой образ брутальности и сбрил волосы на голове. Дуэйн неоднократно подчеркивал, что расставаться с лысиной не хочет.

Алексей Вертинский

Актер театра и кино Алексей Вертинский всегда появлялся на экранах лысым. Его харизматичный типаж уникален в украинском кинематографе, именно поэтому его так часто приглашают на съемки режиссеры. У 65-летнего артиста в молодости были русые вьющиеся волосы.

Джейсон Стэтэм

Актер Джейсон Стэтэм в юности занимался прыжками в воду, и в 1990-х у него была роскошная темная шевелюра. Но в спорте британец не достиг значительных высот, поэтому решил стать киноактером. Для роли в боевиках Джейсон решил изменить имидж и побрился налысо.

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