Как менялся Брюс Уиллис: фото звезды на протяжении карьеры

66-летний популярный американский актер Брюс Уиллис продолжает покорять своими ролями в боевиках, несмотря на возраст. За всю жизнь он снялся в более чем 100 кинолентах и стал любимцем поклонников.

OBOZREVATEL решил вспомнить, как выглядел знаменитость до популярности. Также мы расскажем о самых интересных фактах из жизни Уиллиса (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В детстве Уиллис страдал от заикания. Но он решил побороть этот дефект, и записался в театральный кружок. В результате это помогло – после долгих занятий заикание прошло.

На пике своей карьеры актер снимался в рекламе, в частности, рекламировал джинсы.

Видео дня

Первой значительной ролью Уиллиса стала роль в популярном сериале "Детективное агентство "Лунный свет".

За роль в фильме "Армагеддон" Брюс Уиллис получил антипремию за худшую мужскую роль.

Однажды экологическая служба оштрафовала актера на 21,5 тысяч долларов за то, что он очистил часть заболоченного пруда возле своего дома.

После съемок в "Лунном свете" Уиллис заявил, что никогда больше не будет сниматься в сериалах. В результате так и произошло.

Терять волосы он начал в 30-летнем возрасте. Перепробовав множество процедур, он не отчаялся, и сейчас ожидает изобретения новых методов для возвращения волос.

Знаменитость всегда носит наручные часы на правой руке, повернув их циферблатом вниз.

За роль главного героя в фильме "Крепкий орешек" знаменитость получил рекордный гонорар – 5 млн долларов.

У него есть кличка "Бруно", которую придумали его друзья.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети опубликовали архивное фото известной американской актрисы Деми Мур, которая позировала в объятиях своего бывшего супруга актера Брюса Уиллиса. Кадр был сделан в 1991 году, когда влюбленные еще состояли в официальном браке.