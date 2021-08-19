Как менялся Брюс Уиллис: фото звезды на протяжении карьеры

София Ковнир
София Ковнир
Люди
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Как менялся Брюс Уиллис: фото звезды на протяжении карьеры

66-летний популярный американский актер Брюс Уиллис продолжает покорять своими ролями в боевиках, несмотря на возраст. За всю жизнь он снялся в более чем 100 кинолентах и стал любимцем поклонников.

OBOZREVATEL решил вспомнить, как выглядел знаменитость до популярности. Также мы расскажем о самых интересных фактах из жизни Уиллиса (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

  • В детстве Уиллис страдал от заикания. Но он решил побороть этот дефект, и записался в театральный кружок. В результате это помогло – после долгих занятий заикание прошло.

  • На пике своей карьеры актер снимался в рекламе, в частности, рекламировал джинсы.

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Брюс Уиллис в детстве и юности
Брюс Уиллис на пике своей карьеры

  • Первой значительной ролью Уиллиса стала роль в популярном сериале "Детективное агентство "Лунный свет".

  • За роль в фильме "Армагеддон" Брюс Уиллис получил антипремию за худшую мужскую роль.

Брюс Уиллис с пышной шевелюрой и густой бородой
Брюс Уиллис в молодости

  • Однажды экологическая служба оштрафовала актера на 21,5 тысяч долларов за то, что он очистил часть заболоченного пруда возле своего дома.

  • После съемок в "Лунном свете" Уиллис заявил, что никогда больше не будет сниматься в сериалах. В результате так и произошло.

Как раньше выглядел Брюс Уиллис
Брюс Уиллис раньше и в наши дни
Как выглядел актер Брюс Уиллис

  • Терять волосы он начал в 30-летнем возрасте. Перепробовав множество процедур, он не отчаялся, и сейчас ожидает изобретения новых методов для возвращения волос.

  • Знаменитость всегда носит наручные часы на правой руке, повернув их циферблатом вниз.

Брюс Уиллис очень изменился

  • За роль главного героя в фильме "Крепкий орешек" знаменитость получил рекордный гонорар – 5 млн долларов.

  • У него есть кличка "Бруно", которую придумали его друзья.

Как сейчас выглядит Брюс Уиллис
Брюс Уиллис в наши дни
Известный актер Брюс Уиллис

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети опубликовали архивное фото известной американской актрисы Деми Мур, которая позировала в объятиях своего бывшего супруга актера Брюса Уиллиса. Кадр был сделан в 1991 году, когда влюбленные еще состояли в официальном браке.

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