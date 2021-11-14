Все зависит от Зеленского: Яма удивил заявлением о своем будущем на "Танцях з зірками"
Хореограф Влад Яма заинтриговал, что появится в следующем сезоне "Танців з зірками" в качестве участника. Но назвал одно условие.
Об этом танцор заявил в прямом эфире шоу на канале 1+1. В четвертьфинале Яма танцевал вместе с актером Артуром Логаем и Анной Карелиной (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Юрий Горбунов задал провокационный вопрос Яме после его зажигательного танго на паркете. Ведущий спросил, готов ли он вернуться в следующий сезон как участник.
Яма заявил: "Если Зеленский вернется, то и я". Влад также подчеркнул, что в судейском кресле ему спокойнее, но многие профессиональные хореографы хотят его "подсидеть".
Коротко о знаменитости:
Влад Яма – 39-летний украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками", "Модель XL", "Ліга Сміху".
В паре с певицей Наталией Могилевской он был участником, а затем членом жюри в "Танцах со звездами".
Со своей женой Лилией познакомился в 2007 году. Они обручились в 2014 году и через полтора года у пары родился сын Леон.
Ранее OBOZREVATEL писал, Влад Яма завел нового члена семьи. Семья решилась на "пополнение" и завела домашнего питомца.