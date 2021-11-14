Все зависит от Зеленского: Яма удивил заявлением о своем будущем на "Танцях з зірками"

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
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Влад Яма может вернуться на паркет в качестве участника

Хореограф Влад Яма заинтриговал, что появится в следующем сезоне "Танців з зірками" в качестве участника. Но назвал одно условие.

Об этом танцор заявил в прямом эфире шоу на канале 1+1. В четвертьфинале Яма танцевал вместе с актером Артуром Логаем и Анной Карелиной (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Влад Яма на шоу "Танцы со звездами"

Юрий Горбунов задал провокационный вопрос Яме после его зажигательного танго на паркете. Ведущий спросил, готов ли он вернуться в следующий сезон как участник.

Видео дня

Яма заявил: "Если Зеленский вернется, то и я". Влад также подчеркнул, что в судейском кресле ему спокойнее, но многие профессиональные хореографы хотят его "подсидеть".

Коротко о знаменитости:

  • Влад Яма – 39-летний украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками", "Модель XL", "Ліга Сміху".

  • В паре с певицей Наталией Могилевской он был участником, а затем членом жюри в "Танцах со звездами".

  • Со своей женой Лилией познакомился в 2007 году. Они обручились в 2014 году и через полтора года у пары родился сын Леон.

Ранее OBOZREVATEL писал, Влад Яма завел нового члена семьи. Семья решилась на "пополнение" и завела домашнего питомца.

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