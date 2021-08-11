Гордон, Яма, Потап и другие: как лысые украинские звезды выглядели до популярности. Фото

София Ковнир
София Ковнир
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Гордон, Яма, Потап и другие: как лысые украинские звезды выглядели до популярности. Фото

В украинском шоу-бизнесе множество знаменитостей, которые предпочитают вместо пышной шевелюры ходить с блестящей лысиной. Хотя раньше у них был совсем иной внешний вид.

Среди таких звезд – Евгений Кошевой, Влад Яма, Дмитрий Гордон и другие. OBOZREVATEL решил вспомнить, как украинские знаменитости выглядели в юности и сейчас (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. Один из актеров Студии "Квартал-95".

Кошевой с волосами
Видео дня
Кошевой с волосами и бородой
Как сейчас выглядит Кошевой

Украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцують всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лига Смеха".

Яма в молодости
Яма с волосами
Как сейчас выглядит Яма
Яма в наши дни

Украинский журналист, ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона" (с 1996 года), главный редактор газеты "Бульвар Гордона" (1995–2019), основатель интернет-издания "ГОРДОН", обладатель двух золотых кнопок YouTube – "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона", депутат Киевского городского совета (2014–2016).

Гордон в детстве
Гордон в юности
Гордон с волосами
Как сейчас выглядит Гордон

Еще с детства Слава Демин хотел работать на радио. Именно упорный труд привел его в желанной мечте. Слава Демин работал вместе с Василисой Фроловой, вел многочисленные эфиры и передачи на волне "Русское радио".

Демин с волосами в юности
Как сейчас выглядит Демин
Демин в наши дни

Украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссер, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, заслуженный артист Украины, тренер вокального шоу на 1+1 "Голос краïни", а также учредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment.

Потап с волосами
Потап в юности
Потап в юные годы
Как сейчас выглядит Потап
Потап в наши дни

Украинский комик, телеактер. Известен ролями в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой". Участник телевизионных шоу "Танцы со звездами", "Лига смеха" и "Игры приколов".

Ткач с волосами
Ткач в наши дни

Украинский боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории.

Узелков с волосами в юности
Узелков в наши дни

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети обнародовали архивное фото украинского политика, ведущего и шоумена Сергея Притулы, на котором он появился совершенно в другом стиле – 12 лет назад звезда был с длинными волосами и небольшой бородой.

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