Как выглядели мамы Мэрилин Монро, Жаклин Кеннеди и других мировых икон стиля. Фото

Говорят, что девушки повторяют судьбы своих мам. Это подтверждают истории знаменитых женщин, которые по манерам, внешности и биографии подражали матерям.

Наряды Жаклин Кеннеди, Леди Ди и Элизабет Тейлор копируют современные дизайнеры, но мало кто знает, что чувство стиля им досталось от родителей, которые были менее известными. OBOZREVATEL рассказывает, чем похожи главные мировые модницы на своих мамочек.

Элизабет Тейлор

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Актриса Элизабет Тейлор унаследовала красоту от мамы Сары Виолы Вомбродт. У артистки такой же овал лица, черные брови, губы и густую темную шевелюру. В молодости Сара Виола играла в театре и снималась в фильмах, а после замужества посвятила себя семье.

Дочь Элизабет превзошла успех матери и стала известной на весь мир. Она сыграла более чем в 50 лентах и ее назвали королевой Голливуда. В 1999 году Американский институт кино поставил ее на седьмое место в списке величайших звезд в истории.

Мэрилин Монро

Всемирно известная актриса и певица Мэрилин Монро выросла у опекунов и пыталась улучшить отношения с биологической матерью Глэдис Беккер. Будущей звезде было всего две недели, когда мама решила, что в другой семье младенцу будет лучше. С маленькой Мэрилин она виделась только на выходных.

После появления психических отклонений у Беккер, Монро отправили в приют. Мать знаменитости до конца жизни находилась в клинике, где ее дети время от времени посещали. У самой Мэрилин сложилась не менее легкая судьба, у нее также были проблемы с психикой и ей везло с мужчинами.

Одри Хэпберн

Британская актриса Одри Хепберн стала известной благодаря своей грации и изысканным манерам. А это благодаря тому, что ее мама Элла ван Хэмемстра была аристократкой и носила титул баронессы. Стоит посмотреть на мать звезды, сразу становится понятно, у кого артистка унаследовала утонченность и чувство стиля. Одри, как и ее мама, была дважды замужем.

Жаклин Кеннеди

Первая леди США Жаклин Кеннеди была сдержанной и умной женщиной, от которой в восторге был весь мир. Ее мать Джанет Ли Бувье серьезно подходила к воспитанию дочери и пыталась привить любовь к учебе. С ранних лет она говорила девочке, что нужно выйти замуж за состоятельного мужчину. Жаклин унаследовала от мамы сдержанность и скромность.

Принцесса Диана

Принцесса Диана и ее мама Фрэнсис Шанд Кайдд вышли замуж рано за старших мужчин, были несчастливы в браке и решили развестись еще до 30 лет. Внешне блондинки тоже похожи. Фрэнсис после развода принялась устраивать личную жизнь с другим, оставив четверых детей с отцом. Диана хотела наладить с ней отношения.

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